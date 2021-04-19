Netflix анонсировала новый сезон сериала «Любовь. Смерть. Роботы» (видео)

Источник материала: Onliner

Антология короткометражных анимационных фильмов «Любовь. Смерть. Роботы» возвращается на Netflix 14 мая. В этот день подписчикам сервиса станут доступны все эпизоды второго сезона. Соответствующий трейлер появился на YouTube.

«Грандиозное возвращение провокационной анимационной антологии. Обнаженные великаны, рождественские демоны и разъяренные роботы… Ни в чем себе не отказывайте!» — говорится в описании под видео. Пока неизвестно, какие произведения положили в основу новых короткометражек и сколько эпизодов будет в новом сезоне. Но среди исполнительных продюсеров новой антологии значатся Тим Миллер и Дэвид Финчер.

Так, в ролике говорится, что третий сезон антологии выйдет в 2022 году.