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Netflix анонсировала новый сезон сериала «Любовь. Смерть. Роботы» (видео)

19.04.2021 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Антология короткометражных анимационных фильмов «Любовь. Смерть. Роботы» возвращается на Netflix 14 мая. В этот день подписчикам сервиса станут доступны все эпизоды второго сезона. Соответствующий трейлер появился на YouTube.

«Грандиозное возвращение провокационной анимационной антологии. Обнаженные великаны, рождественские демоны и разъяренные роботы… Ни в чем себе не отказывайте!» — говорится в описании под видео. Пока неизвестно, какие произведения положили в основу новых короткометражек и сколько эпизодов будет в новом сезоне. Но среди исполнительных продюсеров новой антологии значатся Тим Миллер и Дэвид Финчер.

Так, в ролике говорится, что третий сезон антологии выйдет в 2022 году.

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Антология короткометражных анимационных фильмов «Любовь. Смерть. Роботы» возвращается на Netflix 14 мая. В этот день подписчикам сервиса станут доступны все эпизоды...
 
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