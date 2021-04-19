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Netflix анонсировала новый сезон сериала «Любовь. Смерть. Роботы» (видео)
Источник материала: Onliner
Антология короткометражных анимационных фильмов «Любовь. Смерть. Роботы» возвращается на Netflix 14 мая. В этот день подписчикам сервиса станут доступны все эпизоды второго сезона. Соответствующий трейлер появился на YouTube.
«Грандиозное возвращение провокационной анимационной антологии. Обнаженные великаны, рождественские демоны и разъяренные роботы… Ни в чем себе не отказывайте!» — говорится в описании под видео. Пока неизвестно, какие произведения положили в основу новых короткометражек и сколько эпизодов будет в новом сезоне. Но среди исполнительных продюсеров новой антологии значатся Тим Миллер и Дэвид Финчер.
Так, в ролике говорится, что третий сезон антологии выйдет в 2022 году.
55" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 60 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
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Антология короткометражных анимационных фильмов «Любовь. Смерть. Роботы» возвращается на Netflix 14 мая. В этот день подписчикам сервиса станут доступны все эпизоды...
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