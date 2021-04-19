Беларусь будет строить агрогородки в Нагорном Карабахе

Источник материала: Onliner

Министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович заявил о готовности поделиться с Азербайджаном опытом и знаниями в аграрной отрасли. В частности, по его словам, в Нагорном Карабахе будут строиться подобия наших агрогородков. Выступление министра прозвучало в эфире телеканала ОНТ.

— Эта тема очень сильно заинтересовала наших коллег. И по подобию наших агрогородков планируется застройка Нагорного Карабаха. Речь идет в целом о восстановлении всей инфраструктуры. Потому что в градостроительском планировании предусматривается как жилая застройка, так и социальные объекты. Также шла речь о восстановлении гидроэлектростанций и о восстановлении инфраструктуры. Это и электричество, и сети водоснабжения, то есть мы говорим о полной, комплексной застройке территорий, — сказал Пархамович.

Также Александр Лукашенко заявил, что на застраиваемых территориях будут создаваться рабочие места.

— Мы готовы создавать вместе предприятия, особенно на территориях, которые освобождены и которые надо будет восстанавливать. Президент мне сказал: да, мы восстановим, но самое главное — людям надо создать рабочие места. Люди вернутся туда не просто на звезды смотреть, люди должны работать! Пожалуйста, мы готовы подставить свое плечо, — выступил Лукашенко.