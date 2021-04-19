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Белорусы съездили в Турцию по поддельному командировочному удостоверению. На туристов и турагентов завели уголовное дело

19.04.2021 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прецедентом можно считать случай с брестскими супругами, которые недавно прилетели из Турции. На них, а также на работников турфирмы завели уголовные дела за поддельные командировочные удостоверения. Вообще-то, это не новая тема, связанная с попытками избежать самоизоляции. Но впервые мы слышим о привлечении к настоящей уголовной ответственности.

По данным Госпогранкомитета, 8 апреля семейная пара из Бреста возвращалась с отдыха авиарейсом Стамбул—Минск. Они предъявили пограничникам поддельные командировочные удостоверения, выданные турфирмой. В итоге возбуждены уголовные дела в отношении супругов и двух работников компании.

Белорусы съездили в Турцию по поддельному командировочному удостоверению. На туристов и турагентов завели уголовное дело

Дело в том, что с прошлой осени действует постановление правительства от 30 октября №624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания». Там, в частности, написано, что 10-суточная самоизоляция не требуется физлицам, вернувшимся после командировки.

Умом все давно все понимают: смысл этой бумажки в том, чтобы избежать самоизоляции по возвращении из «ковидных» стран (Турция входит в соответствующий список Минздрава). Но сердце отказывается принять запреты — ведь завтра в ту же Турцию или в Буковель захочется тебе...

ГПК тем временем сообщает: с начала года на разных участках границы зафиксировано больше 20 случаев предъявления поддельных командировочных удостоверений и других документов для выезда из Беларуси в нарушение 624-го постановления.

Стоит отметить, что что эта ситуация отличается от нашумевшего случая с белорусским автобусом, который ехал «в командировку» во Львов и не был впущен украинцами из-за поддельных ПЦР-тестов. Тогда у организаторов на всех 35 пассажиров были также командировочные удостоверения (немного экзотического вида). Но в данном случае они требовались именно для наземного выезда из страны, который тоже запрещен. И тоже этот запрет научились обходить.


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Теги: Брест, Минск
 
 
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Прецедентом можно считать случай с брестскими супругами, которые недавно прилетели из Турции. На них, а также на работников турфирмы завели уголовные дела за...
 
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