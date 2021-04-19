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Белорусы съездили в Турцию по поддельному командировочному удостоверению. На туристов и турагентов завели уголовное дело
Источник материала: Onliner
Прецедентом можно считать случай с брестскими супругами, которые недавно прилетели из Турции. На них, а также на работников турфирмы завели уголовные дела за поддельные командировочные удостоверения. Вообще-то, это не новая тема, связанная с попытками избежать самоизоляции. Но впервые мы слышим о привлечении к настоящей уголовной ответственности.
По
Дело в том, что с прошлой осени
Умом все давно все понимают: смысл этой бумажки в том, чтобы избежать самоизоляции по возвращении из «ковидных» стран (Турция входит в соответствующий
ГПК тем временем сообщает: с начала года на разных участках границы зафиксировано больше 20 случаев предъявления поддельных командировочных удостоверений и других документов для выезда из Беларуси в нарушение 624-го постановления.
Стоит отметить, что что эта ситуация отличается от
трусики-подгузники, для мальчика/для девочки, 12–17 кг, для приучения к горшку, 152 шт.
подгузники, для мальчика/для девочки, 11–18 кг, для активных детей, 150 шт.
подгузники, для мальчика/для девочки, 8–14 кг, универсальные, 66 шт.
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Белорусы съездили в Турцию по поддельному командировочному удостоверению. На туристов и турагентов завели уголовное дело
Прецедентом можно считать случай с брестскими супругами, которые недавно прилетели из Турции. На них, а также на работников турфирмы завели уголовные дела за...
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