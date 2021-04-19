Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Код Дурова»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Telegram позволит создавать магазины внутри мессенджера и оставлять чаевые Возможность появится в ближайшем обновлении.

Новый функционал издание обнаружило в актуальных бета-версиях клиентов для Android и macOS. Проверить, как будет работать функция, можно в тестовом магазине — TestStore.Оплата за товары и услуги в Telegram будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем, таких как Stripe, LiqPay, Payme и другие. Также появится возможность оставлять чаевые и сохранить данные банковской карты для будущих покупок внутри мессенджера.