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Telegram позволит создавать магазины внутри мессенджера и оставлять чаевые
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Новый функционал издание обнаружило в актуальных бета-версиях клиентов для Android и macOS. Проверить, как будет работать функция, можно в тестовом магазине — TestStore.
Оплата за товары и услуги в Telegram будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем, таких как Stripe, LiqPay, Payme и другие. Также появится возможность оставлять чаевые и сохранить данные банковской карты для будущих покупок внутри мессенджера.
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