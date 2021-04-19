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Telegram позволит создавать магазины внутри мессенджера и оставлять чаевые

19.04.2021 17:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Telegram позволит создавать магазины внутри мессенджера и оставлять чаевые
Иллюстративное фото
В ближайшем обновлении Telegram появится возможность продавать товары и услуги в каналах и группах напрямую без помощи ботов, сообщает «Код Дурова».

Новый функционал издание обнаружило в актуальных бета-версиях клиентов для Android и macOS. Проверить, как будет работать функция, можно в тестовом магазине — TestStore.

Оплата за товары и услуги в Telegram будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем, таких как Stripe, LiqPay, Payme и другие. Также появится возможность оставлять чаевые и сохранить данные банковской карты для будущих покупок внутри мессенджера.
 
 
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