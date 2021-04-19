Экс-подполковник КГБ Валерий Костка: «Перспектив нет, стратегии и тактики нет, есть только желание загнанного в угол выжить»

Источник материала: UDF



Валерий Костка

– Это игра, я думаю, против ближайшего окружения, возможно, даже против Лукашенко, чтобы держать его в орбите фейковой информации для того, чтобы он принимал выгодные для ближайшего окружения декреты, указы, законы. Ведь принят закон, который позволяет сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб открывать огонь на поражение по собственному усмотрению. Не один Лукашенко отвечает за ситуацию в стране, его ближайшее окружение в такой же степени отвечают за происходящее. Во-первых, оно подталкивает к принятию подобных решений, а во-вторых, они выполняют незаконные указы-приказы.Все понимают, что Лукашенко уходящая фигура, он уходит. Поэтому вокруг создается болото, которое вроде сохраняет статус-кво, но в любой момент может высохнуть. Очевидно, у режима нет никакой стратегии, нет даже тактики: вся система работает на банальное выживание – день простоять да ночь продержаться. Но время работает против политической системы.В спецслужбах нас учили: надо анализировать вчерашний и сегодняшний день и строить вектор на день завтрашний. Строим вектор: экономика катится вниз, протест никуда не сдулся – просто перестал выливаться на улицы, но не уменьшается, а только нарастает; отношения с внешним миром загнаны в угол. Какой локомотив вытянет ситуацию? Нет ни локомотива, ни даже задприпаного коня, который мог бы вытянуть белорусскую ситуацию.Насколько устойчив российский вектор? У Путина своих проблем предостаточно, все разговоры о его бункерном существовании тоже ведутся неспроста, а бряцанье оружием на границе с Украиной – тоже неслучайны. «Денег нет, но вы держитесь», как говорил Медведев.Перспектив нет, стратегии и тактики нет, есть только желание загнанного в угол выжить. Ситуация очень зыбкая, она все равно разрешится не в пользу диктатуры, не в пользу крови и насилия, а в пользу демократии и демократических выборов. И только тогда мы начнем развиваться.