ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Боррель: У границы Украины и в Крыму находятся 150 тысяч российских военных

19.04.2021 17:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По словам Жозепа Борреля, риск эскалации ситуации «очевиден»

Россия стянула к границе Украины и в оккупированный Крым более 150 тысяч военных, передает nv.ua

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел стран ЕС, в которой также участвовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Борреля, это самое крупное скопление российских войск у границы Украины за все время и риск дальнейшей эскалации ситуации «очевиден». Он добавил, что сейчас Евросоюз не планирует вводить новые экономические санкции против России или высылать российских дипломатов.

Во время переговоров все министры высказались в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Боррель сказал, что обеспокоен наращиванием войск, и выразил надежду, что Россия прекратит его. Он добавил, что ЕС «увеличит дипломатические усилия» и посетит саммит Крымской платформы 23 августа.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Жозепа Борреля, риск эскалации ситуации «очевиден»
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему Беларусь ввела запрет на вывоз зерна, пояснил замминистра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by