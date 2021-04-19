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Боррель: У границы Украины и в Крыму находятся 150 тысяч российских военных
Источник материала: Партизан
По словам Жозепа Борреля, риск эскалации ситуации «очевиден»
Россия стянула к границе Украины и в оккупированный Крым более 150 тысяч военных, передает
Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел стран ЕС, в которой также участвовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Борреля, это самое крупное скопление российских войск у границы Украины за все время и риск дальнейшей эскалации ситуации «очевиден». Он добавил, что сейчас Евросоюз не планирует вводить новые экономические санкции против России или высылать российских дипломатов.
Во время переговоров все министры высказались в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Боррель сказал, что обеспокоен наращиванием войск, и выразил надежду, что Россия прекратит его. Он добавил, что ЕС «увеличит дипломатические усилия» и посетит саммит Крымской платформы 23 августа.
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По словам Жозепа Борреля, риск эскалации ситуации «очевиден»
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