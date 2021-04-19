Соединят Волотову и Сельмаш. В Гомеле собираются возобновить строительство одной из веток «Восточного обхода»

Источник материала: Tut.by

В 2021 году в Гомеле возобновят строительство «Восточного обхода». Автомагистраль должна будет соединить улицы Каменщикова и Ефремова, а это сократит время на поездки в направлении Сельмаш — Волотова, пишут «Сильные новости».



Фото: пользователь vk.com zondmedia

УКС Гомеля объявил подрядные торги на выбор генподрядчика, который будет выполнять строительно-монтажные работы на объекте «Подъезд к микрорайону № 21 на участке от ул. Советской до ул. Крупской в г. Гомеле».

На стройку планируют потратить 15,3 млн рублей из местного бюджета. Из республиканского в виде субвенции на этот проект в 2021 году выделили 1,1 млн рублей, пишет «Деловой Гомель».

Власти собираются возобновить строительство магистрали, которая соединит улицы Ефремова и Каменщикова. Раньше уже построили ее часть от Крупской до Лепешинского. Дальше дорогу должны довести до Советской, обеспечивая прямой выезд на Ефремова.

Эта стройка — часть магистральной автодороги в областном центре, которая должна растянуться на 41,35 км (в это расстояние должны войти и мост через Сож, пять путепроводов). Проект называют «Восточным обходом».





На схемах часть дороги, которая соединяет Волотову и Сельмаш, обозначают веткой 2а. Протяженность работ от ул. Хатаевича до Советской — 6,3 км. Их стоимость оценивают в 27,3 млн долларов. Раньше в проекте был путепровод через железную дорогу, но он оказался слишком дорогим — вместо него хотят построить железнодорожный переезд.

Планируется, что работы на участке, который должен соединить Сельмаш и Волотову, закончат к январю 2022 года.

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