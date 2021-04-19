ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Соединят Волотову и Сельмаш. В Гомеле собираются возобновить строительство одной из веток «Восточного обхода»

19.04.2021 17:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 2021 году в Гомеле возобновят строительство «Восточного обхода». Автомагистраль должна будет соединить улицы Каменщикова и Ефремова, а это сократит время на поездки в направлении Сельмаш — Волотова, пишут «Сильные новости».


Фото: пользователь vk.com zondmedia

УКС Гомеля объявил подрядные торги на выбор генподрядчика, который будет выполнять строительно-монтажные работы на объекте «Подъезд к микрорайону № 21 на участке от ул. Советской до ул. Крупской в г. Гомеле».

На стройку планируют потратить 15,3 млн рублей из местного бюджета. Из республиканского в виде субвенции на этот проект в 2021 году выделили 1,1 млн рублей, пишет «Деловой Гомель».

Власти собираются возобновить строительство магистрали, которая соединит улицы Ефремова и Каменщикова. Раньше уже построили ее часть от Крупской до Лепешинского. Дальше дорогу должны довести до Советской, обеспечивая прямой выезд на Ефремова.

Эта стройка — часть магистральной автодороги в областном центре, которая должна растянуться на 41,35 км (в это расстояние должны войти и мост через Сож, пять путепроводов). Проект называют «Восточным обходом».


На схемах часть дороги, которая соединяет Волотову и Сельмаш, обозначают веткой 2а. Протяженность работ от ул. Хатаевича до Советской — 6,3 км. Их стоимость оценивают в 27,3 млн долларов. Раньше в проекте был путепровод через железную дорогу, но он оказался слишком дорогим — вместо него хотят построить железнодорожный переезд.

Планируется, что работы на участке, который должен соединить Сельмаш и Волотову, закончат к январю 2022 года.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Netflix анонсировала новый сезон сериала «Любовь. Смерть. Роботы» (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by