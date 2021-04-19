Очень странное ДТП. В Украине водитель въехал в авто и чуть не задавил своих же пассажиров

Источник материала: Tut.by

Очень странное ДТП попало на камеру видеонаблюдения в украинском городе Черновцы. На записи видно, как в стоящий у дома Volkswagen Passat, пробив на скорости ограждение, въезжает Mazda, в салоне которой находятся три человека. После удара из авто выбегают два пассажира, а водитель сдает назад: в итоге машина наезжает на одного из убегающих и останавливается.

Все трое участников ДТП скрылись с места аварии. Сейчас их разыскивает патрульная полиция Черновицкой области Украины. Данных о них (а также о возможных причинах случившегося) нет.

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