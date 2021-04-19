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(Не)пыльная работа. Как на заводе в Гомеле делают асфальт
Источник материала: Tut.by
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Асфальтобетонный завод расположен в Советском районе на территории городского дорожного строительно-ремонтного треста и работает с момента его основания. Само предприятие было создано на базе комбината благоустройства, основанного в далеком 1949 году. Естественно, за столь долгий срок оборудование многократно менялось.
Завод представляет собой огромную установку на открытой площадке. Смонтировали ее в 1991 году и с тех пор каждую весну запускают в работу. Это логически объяснимо: согласно существующим нормативам, дороги нельзя ремонтировать при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже плюс пяти. В холодную погоду дорожники используют так называемый холодный асфальт. Он долго не лежит, но для устранения критичной ямочности в зимний период ничего лучше пока не придумали. Летом можно обновить ремонт уже более основательно.
— Основные ингредиенты для приготовления асфальтобетонной смеси — щебень разных фракций, отсев и битум как самый важный материал, — вводит в курс дела и. о. директора треста Евгений Шабулдаев. — Все материалы — белорусские: отсев и щебень добывают из карьера в Микашевичах, битум приезжает с Мозырского НПЗ. Реже — в зависимости от текущей стоимости — щебень закупают в украинском Овруче. Материал приходит железнодорожным составом, для этого в тресте есть собственный подъездной путь и разгрузочная эстакада.
Обычно партия щебня составляет от 20 до 40 вагонов, и их хватает при напряженной работе на месяц-два. Такая же по объему партия отсева расходуется за пару недель. Битум привозят двумя многотонными автоцистернами.
— В состав асфальтобетона входит 70% отсева, 24% щебня и 6% битума, — объясняет суть технологии Шабулдаев. — Процесс производства начинается с разогрева битума до 120 градусов по Цельсию. Инертный материал также нагревается газовой горелкой в сушильном барабане, и компоненты смешиваются. Тут же происходит и отгрузка готового замеса на объект. За этим непрерывно следит машинист завода. Производительность линии — 30 тонн асфальтобетона в час. Процесс циклический. Один самосвал грузится в течение 15 минут и после соблюдения необходимых процедур уходит на линию.
До укладки готовая смесь в теплое время года пригодна к использованию в течение пяти часов при хранении в кузове самосвала. Этого вполне достаточно для проведения лабораторных испытаний на все основные характеристики и для доставки на объект. Если на улице прохладно, то рабочим приходится пошевеливаться.
Любопытный факт — каждую партию готового асфальтобетона испытывают. Этим процессом руководит Татьяна Ермаченкова, которая пришла в трест сразу после окончания Гомельского дорожно-строительного техникума в 1992 году и построила здесь свою трудовую биографию.
По словам Ермаченковой, с образцами асфальтобетона проводят много разных манипуляций: сжимают прессами, жарят в печках… Если после всех испытаний заявленным характеристикам смесь не соответствует, то на городские улицы она не попадет.
— Это случается нечасто, но в моей практике такие образцы попадались, — не скрывает Татьяна Петровна. — Тогда замес отправляется на переработку в дробильную установку.
По словам начальника производственно-испытательной лаборатории, сама технология производства асфальтобетона не изменилась за все время ее работы. Но на модернизацию производства средства периодически выделяются. Монтаж нового оборудования или ремонт старого на заводе выполняют собственными силами.
— Накопили достаточный опыт применения струйно-инъекционного метода текущего ремонта. Это когда связующий состав битумной эмульсии со щебнем подается в появившуюся трещину с помощью специального гибкого манипулятора. Смесь попадает в ямку или трещину под большим давлением и заполняет ее. Как показал наш опыт, такой ремонт нельзя назвать временной мерой. Дорога не вызывает нареканий у водителей еще долгие годы, — продолжает делиться профессиональными секретами Шабулдаев.
В прошлом году городской трест изыскал возможность за собственные средства приобрести установку для изготовления битумной эмульсии у белорусского производителя оборудования. Раньше готовый состав покупали у «Гомельоблдорстроя».
— В чем наша выгода? Даже не в деньгах. Важную роль играет независимость от стороннего производителя, — открывает еще один важный момент руководитель.
Или вот еще нюанс. Не секрет же, что производство асфальтобетона грязное, пыльное, поэтому экологи всех уровней частые здесь гости. В сотрудничестве с ними на заводе смонтировали новый рукавный фильтр.
— Тот же щебень хоть и моют предварительно, чтобы он хорошо «клеился», но пыли все равно много. Сейчас материалы попадают в специальное устройство размером с половину всего асфальтобетонного завода, где организована целая система устранения побочного эффекта. Пыль задерживается на фильтрующих мешках и после обработки снова идет в дело. Тоже экономия ценного ресурса. Кстати, по этому пути пошли все асфальтобетонные заводы страны.
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Асфальтобетонный завод расположен в Советском районе на территории городского дорожного строительно-ремонтного треста и работает с момента его основания.
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