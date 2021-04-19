Фильм, который обругали кинокритики, снова стал лидером столичного проката

Источник материала: Tut.by

Каждую неделю AFISHA.TUT.BY делится обзором кассовых фильмов в столичном прокате. Этот понедельник не исключение: рассказываем, удалось ли премьерному «Чернобылю» Данилы Козловского одолеть лидера прошлой недели «Мортал Комбат» и как спустя 20 лет после премьеры в прокате стартовала первая часть «Властелина колец» .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 12−18 апреля

« АртКинотеатр »

1. Мортал Комбат

2. Чернобыль

3. Райя и последний дракон

4. Гениальное ограбление

5. Никто

« КиноМинска »

1. Мортал Комбат

2. Чернобыль

3. Майор Гром: Чумной Доктор

4. Райя и последний дракон

5. Властелин колец: Братство кольца

Silver Screen cinemas

1. Мортал Комбат

2. Чернобыль

3. Властелин колец: Братство кольца

4. Майор Гром: Чумной Доктор

5. Гениальное ограбление

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Чернобыль

2. Властелин колец: Братство кольца

3. Мортал Комбат

4. Отец

5. Минари



Кадр из фильма «Мортал Комбат»

Главная интрига этого уик-энда была в том, сможет ли русский «Чернобыль» обойти «Мортал Комбат» . Казалось бы, белорусский зритель любит российское кино, как и Данилу Козловского, да и тема сейчас как никогда в тренде. Но чуда не случилось: лидером проката второй раз подряд стал «Мортал Комбат», снятый по одноименной игре (его, кстати, на чем свет стоит обругали кинокритики). «Чернобыль же пробился на первую строчку только в «Falcon Club Бутик Кино».

Любопытно, что спустя 20 лет после премьеры первая часть кинотрилогии «Властелин колец» — «Братство кольца» — снова удачно стартовала в кино и попала в списки кассовых фильмов сразу во всех киносетях, где транслировалась. Прокат картины заканчивается 21 апреля, а уже 22 апреля на экранах ее заменит второй фильм серии — «Властелин колец: Две крепости» .

На фоне громких премьер зрители охладели к российскому кинокомиксу «Майор Гром: Чумной Доктор» . «Гениальное ограбление» , которое вышло в прокат только на прошлой неделе, тоже особо не пользовалось спросом. Как и один из главных претендентов на «Оскар» — премьерный «Отец» с Энтони Хопкинсом.

Заметьте, что боевик «Годзилла против Конга» — один из самых популярных фильмов предыдущих недель — из гонки за место в кассовом топе пока выбыл.

Премьера недели — «Чернобыль»



Кадр из фильма

В столичный прокат вышел российский блокбастер «Чернобыль» Козловского, который еще на этапе продакшена рьяно сравнивали с одноименным хитом студии HBO . На самом деле ничего общего, кроме названия, у двух проектов нет (мы подробно писали об этом здесь ). Кино получилось неплохим, оно особенно понравится фанатам Данилы и любителям зрелищных фильмов.

1986 год, советский парень Алексей ( Данила Козловский ) работает пожарным в Припяти и подбивает клинья к парикмахерше Ольге ( Оксана Акиньшина ) — старой знакомой, с которой у него, как оказывается, есть что-то большее, чем воспоминания. Теперь Леша намерен исправить ошибки прошлого, бросить службу и увезти любимую к морю. Но тут эпичным взрывом реактора наступает тревожное 26 апреля.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет



Кадр из фильма

«Гунда» Виктора Косаковского — фильм-эксперимент, в который уже влюбились самые строгие критики. Главные герои картины — свиноматка Гунда, коровы и куры. Человека в кадре вообще нет, музыки, закадрового голоса и цветной картинки — тоже. Полтора часа зритель впитывает в себя ту самую магию кино, за которой прячется схваченная объективом жизнь как она есть. Необычный док вскружил голову зрителям Берлинале, а теперь выходит в минский прокат. Такое кино, как вы уже догадались, нужно смотреть на большом экране.

Что посмотреть на неделе — «Гнев человеческий»



Кадр из фильма

В четверг в кино выходит новая лента «Гнев человеческий». Срежиссировал ее Гай Ричи, в главной роли снялся Джейсон Стэйтем . Собственно, это все, что вам стоит знать о фильме до похода в кино. Но на всякий случай поделимся еще и его синопсисом.

Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий.

Когда: с 22 апреля

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет