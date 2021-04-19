Фильм, который обругали кинокритики, снова стал лидером столичного проката

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 12−18 апреля
«АртКинотеатр»
1. Мортал Комбат
2. Чернобыль
3. Райя и последний дракон
4. Гениальное ограбление
5. Никто
«КиноМинска»
1. Мортал Комбат
2. Чернобыль
3. Майор Гром: Чумной Доктор
4. Райя и последний дракон
5. Властелин колец: Братство кольца
Silver Screen cinemas
1. Мортал Комбат
2. Чернобыль
3. Властелин колец: Братство кольца
4. Майор Гром: Чумной Доктор
5. Гениальное ограбление
«Falcon Club Бутик Кино»
1. Чернобыль
2. Властелин колец: Братство кольца
3. Мортал Комбат
4. Отец
5. Минари
Главная интрига этого уик-энда была в том, сможет ли русский «Чернобыль» обойти «Мортал Комбат». Казалось бы, белорусский зритель любит российское кино, как и Данилу Козловского, да и тема сейчас как никогда в тренде. Но чуда не случилось: лидером проката второй раз подряд стал «Мортал Комбат», снятый по одноименной игре (его, кстати, на чем свет стоит обругали кинокритики). «Чернобыль же пробился на первую строчку только в «Falcon Club Бутик Кино».
Любопытно, что спустя 20 лет после премьеры первая часть кинотрилогии «Властелин колец» — «Братство кольца» — снова удачно стартовала в кино и попала в списки кассовых фильмов сразу во всех киносетях, где транслировалась. Прокат картины заканчивается 21 апреля, а уже 22 апреля на экранах ее заменит второй фильм серии — «Властелин колец: Две крепости».
На фоне громких премьер зрители охладели к российскому кинокомиксу«Майор Гром: Чумной Доктор». «Гениальное ограбление», которое вышло в прокат только на прошлой неделе, тоже особо не пользовалось спросом. Как и один из главных претендентов на «Оскар» — премьерный «Отец» с Энтони Хопкинсом.
Заметьте, что боевик «Годзилла против Конга» — один из самых популярных фильмов предыдущих недель — из гонки за место в кассовом топе пока выбыл.
В столичный прокат вышел российский блокбастер «Чернобыль» Козловского, который еще на этапе продакшена рьяно сравнивали с одноименным хитом студии HBO. На самом деле ничего общего, кроме названия, у двух проектов нет (мы подробно писали об этом здесь). Кино получилось неплохим, оно особенно понравится фанатам Данилы и любителям зрелищных фильмов.
1986 год, советский парень Алексей (Данила Козловский) работает пожарным в Припяти и подбивает клинья к парикмахерше Ольге (Оксана Акиньшина) — старой знакомой, с которой у него, как оказывается, есть что-то большее, чем воспоминания. Теперь Леша намерен исправить ошибки прошлого, бросить службу и увезти любимую к морю. Но тут эпичным взрывом реактора наступает тревожное 26 апреля.
Когда: уже в кино Где: во всех кинотеатрах Сколько: от 6 рублей
«Гунда» Виктора Косаковского — фильм-эксперимент, в который уже влюбились самые строгие критики. Главные герои картины — свиноматка Гунда, коровы и куры. Человека в кадре вообще нет, музыки, закадрового голоса и цветной картинки — тоже. Полтора часа зритель впитывает в себя ту самую магию кино, за которой прячется схваченная объективом жизнь как она есть. Необычный док вскружил голову зрителям Берлинале, а теперь выходит в минский прокат. Такое кино, как вы уже догадались, нужно смотреть на большом экране.
В четверг в кино выходит новая лента «Гнев человеческий». Срежиссировал ее Гай Ричи, в главной роли снялся Джейсон Стэйтем. Собственно, это все, что вам стоит знать о фильме до похода в кино. Но на всякий случай поделимся еще и его синопсисом.
Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий.
Когда: с 22 апреля Где: во всех кинотеатрах Сколько: от 6 рублей