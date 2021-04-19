ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и Китай обсудили активизацию сотрудничества в военном образовании

19.04.2021 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Министр обороны Виктор Хренин провел встречу с послом Китая Се Сяоюном, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

"В ходе проведения встречи стороны обсудили основные сферы двустороннего белорусско-китайского военного сотрудничества, определили дальнейшие пути активизации основных направлений взаимодействия в таких областях как совместная боевая подготовка, военное образование", – отметили в минобороны.

Беларусь и Китай отмечают, что двусторонние отношения имеют характер доверительного всестороннего стратегического партнерства, которое характеризуется сотрудничеством на взаимовыгодной основе.

Виктор Хренин в ходе переговоров с китайским послом обратил внимание, что важно и впредь укреплять и развивать партнерские отношения между двумя странами в целом. Для этого также имеются хорошие перспективы в сфере военного сотрудничества.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместная боевая подготовка военнослужащих белорусской и китайской армии стала предметом обсуждения на встрече в белорусской столице.
 
Новости дня
Новости разные
 
Горький парадокс: к чему привели аресты руководителей сахарных комбинатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by