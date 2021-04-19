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Беларусь и Китай обсудили активизацию сотрудничества в военном образовании
19.04.2021 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр – Sputnik. Министр обороны Виктор Хренин провел встречу с послом Китая Се Сяоюном, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.
"В ходе проведения встречи стороны обсудили основные сферы двустороннего белорусско-китайского военного сотрудничества, определили дальнейшие пути активизации основных направлений взаимодействия в таких областях как совместная боевая подготовка, военное образование", – отметили в минобороны.
Беларусь и Китай отмечают, что двусторонние отношения имеют характер доверительного всестороннего стратегического партнерства, которое характеризуется сотрудничеством на взаимовыгодной основе.
Виктор Хренин в ходе переговоров с китайским послом обратил внимание, что важно и впредь укреплять и развивать партнерские отношения между двумя странами в целом. Для этого также имеются хорошие перспективы в сфере военного сотрудничества.
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Совместная боевая подготовка военнослужащих белорусской и китайской армии стала предметом обсуждения на встрече в белорусской столице.
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