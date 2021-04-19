Беларусь и Китай обсудили активизацию сотрудничества в военном образовании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Министр обороны Виктор Хренин провел встречу с послом Китая Се Сяоюном, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

"В ходе проведения встречи стороны обсудили основные сферы двустороннего белорусско-китайского военного сотрудничества, определили дальнейшие пути активизации основных направлений взаимодействия в таких областях как совместная боевая подготовка, военное образование", – отметили в минобороны.

Беларусь и Китай отмечают, что двусторонние отношения имеют характер доверительного всестороннего стратегического партнерства, которое характеризуется сотрудничеством на взаимовыгодной основе.

Виктор Хренин в ходе переговоров с китайским послом обратил внимание, что важно и впредь укреплять и развивать партнерские отношения между двумя странами в целом. Для этого также имеются хорошие перспективы в сфере военного сотрудничества.