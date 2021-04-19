«Крышка люка влетела в порог»: в Минске BMW попал в необычное ДТП

Источник материала: Onliner

Воскресным вечером, около 21:00, минчанин Максим на своем BMW-3 Series ехал по улице Ваупшасова в сторону улицы Ванеева. «Недалеко от моста, двигаясь в крайнем левом ряду со скоростью около 60 км/ч, обнаружил, что люк открыт, а его крышка лежит рядом, — рассказал водитель. — Было уже темно, поэтому увидел люк буквально за несколько метров».

«Резким маневром удалось немного уйти в сторону, колесо в люк не попало, но наехало на крышку, — описал развитие событий Максим. — Она подскочила, ударила в порог. Итог — сорванная накладка порога, вмятины. Ну и плюс возможные скрытые повреждения».

«Самое интересное, что буквально сразу после нас в люк влетел минивэн — кажется, Ford, — продолжает Максим. — Ему пришлось хуже: колесо попало в сам люк, лопнула покрышка, оказался помят колесный диск. Но когда приехали вызванные мною работники ГАИ, мужчина отказался оформлять протокол, поставил „запаску“ и уехал. Ну а мы протокол оформили, и сотрудник сказал, что нужно позвонить на днях — будет понятно, кто виновен в этой ситуации. Как выяснилось, дорогу недавно ремонтировали, и она пока вроде как не передана на баланс города. В ГАИ будут разбираться, к какой обслуживающей организации будет предъявлять претензии моя страховая компания».