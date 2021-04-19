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США возобновляют санкции против режима Лукашенко

19.04.2021 18:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

США возобновляют санкции против режима Лукашенко
Фото: Телеграм-канал Светланы Тихановской
США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий, заявила посол США в Беларуси Джули Фишер на встрече со Светланой Тихановской. Опубликовано также официальное сообщение, пишет TUT.BY.

Светлана Тихановская приняла с визитом посла США Джули Фишер. Фишер сообщила Тихановской, что Министерство финансов США возобновляет санкции против девяти белорусских госпредприятий. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено, сообщает пресс-служба Тихановской.

Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси. США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.

Минфин США опубликовал официальный релиз о возобновлении санкций.

Под них попадают следующие предприятия:


Белорусский нефтяной торговый дом

«Белнефтехим»

«Белнефтехим США»

«Белшина»

«Гродно Азот»

«Гродно Химволокно»

«Лакокраска»

«Нафтан»

«Полоцк Стекловолокно»

Ранее санкции были отменены, но в марте 2021-го США заявили, что вновь запустят их, и избежать этого режим может, если освободит политзаключенных и пойдет на диалог с народом. В ответ на это режим Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политзаключенных.

Джули Фишер пробудет с визитом в Вильнюсе до конца недели.

Напомним, в конце марта Светлана Тихановская объявила о том, что кампания по началу переговоров с властями переходит ко второй стадии. А через несколько часов Госдеп США заявил, что будет рекомендовать Министерству финансов возобновить приостановленные с 2015 года санкции против восьми предприятий «Белнефтехима».
 
Теги: Гродно
 
 
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Под них попадут «Белнефтехим» и еще 8 крупных белорусских госпредприятий.
 
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