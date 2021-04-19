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Суд ликвидировал «Польскую школу» в Бресте
Источник материала: UDF
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«Экономический суд 19 апреля рассмотрел дело по исковому заявлению прокурора Бреста, поданное в целях защиты государственных и общественных интересов администрации Ленинского района города, к ООО «Польская школа», трем гражданам о ликвидации юридического лица. Суд решил ликвидировать «Польскую школу», — сказано в сообщении суда.
Напомним, иск о ликвидации ООО «Польская школа» подала прокуратура Бреста в связи с «грубым нарушением законодательства, повлекшим причинение ущерба государственным и общественным интересам».
Речь идет о несанкционированном массовом мероприятии, которое прошло в «Польской школе» 28 февраля.
10 марта по факту «совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также умышленных действий по реабилитации нацизма» было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК.
В рамках уголовного дела задержали соучредителя «Польской школы» — 43-летнего брестчанина — и директора Анну Панишеву, которая вернулась в Беларусь после командировки в Польшу. Они проходят по делу как подозреваемые.
Мероприятие ко дню памяти «про́клятых солдат», в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, состоялось 28 февраля. Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.
9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню про́клятых солдат». Там отметили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.
В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.
Также территорию Беларуси покинули руководитель и консул Генерального консульства Польши в Гродно.
В ответ МИД Польши заявил о высылке из страны двух белорусских консулов.
В середине марта стало известно, что силовики проверяют польские образовательные центры в Гродно, Барановичах, Волковыске.
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Иск о ликвидации ООО «Польская школа» подала прокуратура Бреста.
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