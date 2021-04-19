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В Беларуси снова похолодает, пройдут дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 20 апреля

19.04.2021 18:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси снова похолодает, пройдут дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 20 апреля
Фото: БЕЛТА
После непродолжительного периода теплой и комфортной погоды в ближайшие дни вновь похолодает. Нас ждут дожди, скачки атмосферного давления и температуры, а во второй половине недели и вовсе мокрый снег.

Завтра погодой будут управлять контрастные атмосферные фронты от очередного южного циклона с центром над Украиной. Вслед за ними придут влажные неустойчивые воздушные массы.

Ночью по востоку, днем во многих районах ожидаются небольшие кратковременные дожди. Днем возможны грозы. Влажность до 90%. Ночью и утром – слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление будет падать.

Утром на столбиках термометров будет +5…+7°C. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. К середине дня по западу воздух прогреется до +13°C. А по северо-востоку ожидается не выше +7°C тепла. К вечеру по восточной половине страны практически без изменений. Лишь в Гомельской области будет на три градуса ниже. По западу температура упадет до +11°C.

В среду атмосферное давление продолжит падать. Будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром будут сгущаться непродолжительные туманы, ухудшающие видимость до полукилометра. Днем возможны грозы. Температура воздуха ночью будет варьироваться от 0°C до +6°C, днем от +8°C по северо-востоку до +16°C по юго-западу. В четверг характер погоды существенно не изменится. А в пятницу ожидается мокрый снег. Ощущение холода будет усиливать порывистый северо-западный ветер.
 
 
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Завтра погодой будут управлять контрастные атмосферные фронты от очередного южного циклона.
 
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