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Стачком «Гродно-Азота»: на заводе остановились три цеха
Источник материала: UDF
Завод «Гродно-Азот» / t.me/stachkomazota
Сначала остановился цех «Аммиак-4», следом за ним — «Капролактом-2», а потом — «Карбамид-4». Предварительно причиной называют аварийную ситуацию на подстанции.
Над предприятием загорелся аварийный факел, а потом пошел белый дым.
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Сначала остановился цех «Аммиак-4», следом за ним — «Капролактом-2», а потом — «Карбамид-4».
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