ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стачком «Гродно-Азота»: на заводе остановились три цеха

19.04.2021 18:11 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Стачком «Гродно-Азота»: на заводе остановились три цеха
Завод «Гродно-Азот» / t.me/stachkomazota
На заводе "Гродно-Азот" прекратили работу три цеха, сообщает стачком предприятия в своем телеграм-канале.

Сначала остановился цех «Аммиак-4», следом за ним — «Капролактом-2», а потом — «Карбамид-4». Предварительно причиной называют аварийную ситуацию на подстанции.

Над предприятием загорелся аварийный факел, а потом пошел белый дым.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала остановился цех «Аммиак-4», следом за ним — «Капролактом-2», а потом — «Карбамид-4».
 
Новости дня
Новости разные
 
Политзаключенных в белорусских колониях начали обозначать особыми бирками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by