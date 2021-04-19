Источник материала: UDF



Тюрьма / Еврорадио

сообщили

«Знаем, что у него как у «политического» на фуфайке фамилия выбита другим цветом — это чтобы и заключенные, и сотрудники колонии видели, что человек «особенный». Знаем, что начальство его вызывало, прессовали, идеологически обрабатывали».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политзаключенных в белорусских колониях начали обозначать особыми бирками На одежду узников вешают бирки цветов, отличающихся от цветов остальных осужденных.

На одежду узников вешают бирки цветов, отличающихся от цветов остальных осужденных. Таким образом, и сотрудники колонии, и остальные заключенные видят, что перед ними «примечательный» человек. По сведениям журналистов, в одном случае цвет шрифта был другим, во втором — бирка была красного цвета (у обычных заключенных она белая).В комментарии TUT.by отец одного из осужденныхПравозащитники «Весны» говорят, что в 2016 году с такой же проблемой столкнулся тогдашний политзаключенный. Ему повесили бирку красного цвета как «склонному к экстремизму». Мужчина был обязан дополнительно дважды в день проходить проверки.Во время активной борьбы с распространением наркотиков на людей, осужденных по таким статьям, в колониях вешали бирки зеленого цвета и помещали их в отдельные отряды.Родственники осужденных подали жалобу в ООН, которая признала такой подход дискриминацией. Тогда администрация колоний выдала всем узникам одинаковые бирки — белого цвета.