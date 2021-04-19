ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политзаключенных в белорусских колониях начали обозначать особыми бирками

19.04.2021 18:11 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Политзаключенных в белорусских колониях начали обозначать особыми бирками
Тюрьма / Еврорадио
В колониях политзаключенных стали обозначать отдельным цветом. Об этом «Нашей Ниве» сообщили родственники осужденных, отбывающих сроки в Могилевской области.

На одежду узников вешают бирки цветов, отличающихся от цветов остальных осужденных. Таким образом, и сотрудники колонии, и остальные заключенные видят, что перед ними «примечательный» человек. По сведениям журналистов, в одном случае цвет шрифта был другим, во втором — бирка была красного цвета (у обычных заключенных она белая).

В комментарии TUT.by отец одного из осужденных рассказал:

«Знаем, что у него как у «политического» на фуфайке фамилия выбита другим цветом — это чтобы и заключенные, и сотрудники колонии видели, что человек «особенный». Знаем, что начальство его вызывало, прессовали, идеологически обрабатывали».


Правозащитники «Весны» говорят, что в 2016 году с такой же проблемой столкнулся тогдашний политзаключенный Михаил Жемчужный. Ему повесили бирку красного цвета как «склонному к экстремизму». Мужчина был обязан дополнительно дважды в день проходить проверки.

Во время активной борьбы с распространением наркотиков на людей, осужденных по таким статьям, в колониях вешали бирки зеленого цвета и помещали их в отдельные отряды.

Родственники осужденных подали жалобу в ООН, которая признала такой подход дискриминацией. Тогда администрация колоний выдала всем узникам одинаковые бирки — белого цвета.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На одежду узников вешают бирки цветов, отличающихся от цветов остальных осужденных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Китай обсудили активизацию сотрудничества в военном образовании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by