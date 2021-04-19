На выборах поддержал Бабарико. Судят бывшего зампреда Могилевского горисполкома

43-летнего бывшего заместителя председателя Могилевского горисполкома Владимира Дударева, который во время избирательной кампании 2020 года был координатором местной инициативной группы Виктора Бабарико, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 426 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст.209 УК). Своей вины Дударев не признает.



Владимир Дударев. Фото mogilev.gov.by

Судебный процесс проходит в Чаусском районном суде. Дело рассматривает судья Елена Королько. Государственное обвинение представлеят Сергей Снытченко.

Должность заместителя председателя Могилевского горисполкома Владимир Дударев занимал с сентября 2018-го по август 2019 года. Он курировал вопросы строительства и ЖКХ. До этого руководил отделом строительства в городской администрации.





Задержали Дударева 11 июня 2020 года. На тот момент он занимал должность заместителя директора акционерного общества «Домостроение» и был областным координатором инициативной группы Виктора Бабарико.

19 июня правозащитниками Дударев был признан политзаключенным. С тех пор сведений о судьбе заключенного фактически не было. На суде стало известно, что содержится он в следственном изоляторе, который находится на территории могилевской тюрьмы № 4.

Адвокат Евгений Богуславский просил суд изменить меру пресечения для подзащитного на домашний арест или поручительство, так как Дударев имеет хронические болезни, которые в СИЗО обострились. Среди них гипертония. Прокурор выступил против, и его поддержала судья.

Владимиру Дудареву инкриминируют три эпизода преступной деятельности. Ущерб общественным и государственным интересам следствие оценило в 43 669 рублей.





По данным следствия, Дударев, председательствующий в жилищно-строительном кооперативе «Центр Дом» в 2007 году, задумал завладеть нежилым помещением технического этажа в проектируемом многоэтажном доме, где должна была быть его квартира. Без согласия членов кооператива и в нарушении его статуса в январе 2008 года Дударев обратился в проектную организации, чтобы та увеличила высоту технического этажа. В результате кооператив понес необоснованные затраты на приобретение материалов и выполнение работ в сумме 2288 рублей.

Далее, утверждает следствие, Дударев разработал устав кооператива, в котором появилась норма, позволяющая владельцам квартир на последних этажах с согласия большинства жильцов дома перестраивать нежилое помещение технического этажа над своей квартирой и приобретать его в свою собственность.

Об изменениях членов кооператива он не проинформировал, но оформил их общее согласие протоколом с утверждением устава в новой редакции и с новым названием кооператива. В администрации Ленинского района Могилева устав был зарегистрирован.

Таким образом, по данным следствия, Дударев незаконно «мошенническим путем» завладел нежилым помещением технического этажа, чем нанес ущерб кооперативу в 41 381 рубль.

В дальнейшем Дударев объединил свою трехкомнатную квартиру с помещением на техническим этаже и переоборудовал его под жилье. 31 марта 2010 года дом был сдан.

Руководя отделом строительства горисполкома, Дударев помог своему отцу в 2015 году приобрести деревянный дом в природоохранной зоне реки Дубровенки и обратился за разрешением на его реконструкцию

В дальнейшем этот дом был снесен, а на его месте построен новый, что не предусматривалось генеральным планом города.

По данным следствия, Дударев обманом согласовал проект у начальника управления архитектуры и градостроительства Владимира Скачека.

Дударева-старшего собирались привлечь к административной ответственности за самовольное строительство, а незаконно возведенное им здание подлежало сносу. Но обвиняемый, который на тот момент занимал должность заместителя председателя горисполкома, «используя полномочия должностного лица», приказал подчиненному Скачеку не инициировать против отца административный процесс по выявленным нарушениям.

Своей вины Владимир Дударев не признал. По его словам, многочисленные проверки, в том числе правоохранительных органов, по озвученным прокурором фактам ранее не выявляли нарушений законодательства с его стороны. Свою позицию Дударев собирается высказать на следующих судебных заседаниях более основательно.



Супруга обвиняемого Елена

На судебное заседание приехали родные обвиняемых. Супруг Дударева Елена в беседе с журналистами отметила, что предъявленные мужу обвинения необоснованны и надуманны. Она надеется, что правосудие разберется. Женщина воздерживается говорить о политическом аспекте дела мужа.

Она говорит, что на здоровье в изоляторе он не сетует, но надлежащая медицинская помощь, по ее мнению, там не оказывается. За восемь месяцев заключения его только один раз посетил врач-невролог. В феврале она видела мужа на свидании.

Не первый? И не последний?

Владимир Дударев — не первый из членов могилевской инициативной группы Бабарико, кто попал под уголовное преследование.

В июне 2020 года задержали руководителя могилевской областной дирекции «Белгазпромбанка» Сергея Кармызова. 26 февраля 2021 года Октябрьский суд Могилева приговорил его к трем годам колонии общего режима за превышение служебных полномочий с нанесением ущерба в крупном размере.

Кармызов, по данным следствия, незаконно выдал кредит на 75 тысяч рублей. На процесс против Кармызова не пускали журналистов независимых медиа.