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Отбывающей 105-суточный арест гомельчанке Анастасии Перевощиковой ужесточили условия содержания

19.04.2021 18:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Отбывающей 105-суточный административный арест 30-летней жительнице Гомеля Анастасии Перевощиковой ужесточили условия содержания. Ее судили семь раз — вывозили на очередной суд из ИВС и каждый раз наказывали 15 сутками ареста якобы за участие в «партизанских акциях».

 

Отбывающей 105-суточный арест гомельчанке Анастасии Перевощиковой ужесточили условия содержания
Анастасия Перевощикова. Фото: flagshtok.info.

 

Девушку перевели отбывать наказание из Гомеля в Буда-Кошелево. Ее мать Елена Митина сообщила БелаПАН, что для Анастасии в ИВС ужесточили условия содержания. Об этом девушка написала в письме. «Подробностей не пишет, но обиднее всего, что письменные принадлежности выдают на ограниченное время. Поэтому она просит тех, кто ей пишет, не обижаться, если не получается отвечать. А письма ей конкретно задерживают, потом приносят сразу по несколько», —  отметила мать.

Перевощикова очень любит рисовать и читать, но сейчас ей ограничили такую возможность. «Раньше в письмах она писала, что держится. Благодарила всех за письма, карандаши, бумагу. Сейчас она написала, что из-за ограничений и того, что забирают письменные принадлежности, не сможет быстро отвечать людям», — сказала мать девушки.

Анастасия Перевощикова находится в изоляторе временного содержания с конца января, за исключением нескольких дней на свободе. Срок ее ареста должен закончиться 9 мая.

Недавно ее мать получила документы о том, что за первый месяц ареста девушка должна 406 рублей — «за питание в ИВС». Всего за время пребывания в ИВС Перевощиковой придется заплатить 1.421 рубль.

 
Теги: Гомель
 
 
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Отбывающей 105-суточный административный арест 30-летней жительнице Гомеля Анастасии Перевощиковой ужесточили условия содержания. Ее судили семь раз — вывозили на...
 
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