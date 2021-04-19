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Отбывающей 105-суточный арест гомельчанке Анастасии Перевощиковой ужесточили условия содержания
Источник материала: Навiны
Отбывающей 105-суточный административный арест 30-летней жительнице Гомеля Анастасии Перевощиковой ужесточили условия содержания. Ее судили семь раз — вывозили на очередной суд из ИВС и каждый раз наказывали 15 сутками ареста якобы за участие в «партизанских акциях».
Девушку перевели отбывать наказание из Гомеля в Буда-Кошелево. Ее мать Елена Митина сообщила
Перевощикова очень любит рисовать и читать, но сейчас ей ограничили такую возможность. «Раньше в письмах она писала, что держится. Благодарила всех за письма, карандаши, бумагу. Сейчас она написала, что из-за ограничений и того, что забирают письменные принадлежности, не сможет быстро отвечать людям», — сказала мать девушки.
Анастасия Перевощикова находится в изоляторе временного содержания с конца января, за исключением нескольких дней на свободе. Срок ее ареста должен закончиться 9 мая.
Недавно ее мать получила документы о том, что за первый месяц ареста девушка должна 406 рублей — «за питание в ИВС». Всего за время пребывания в ИВС Перевощиковой придется заплатить 1.421 рубль.
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Отбывающей 105-суточный административный арест 30-летней жительнице Гомеля Анастасии Перевощиковой ужесточили условия содержания. Ее судили семь раз — вывозили на...
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