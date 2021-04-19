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Власти ликвидируют польскую школу в Бресте
Источник материала: АФН
Суд Брестской области принял решение ликвидировать польскую школу.
Делается это в целях «защиты государственных и общественных интересов».
Процесс ликвидации должен завершиться до 19 июля.
Именно в этой школе проходило мероприятие памяти «отверженных солдат», которое спровоцировало дипломатический конфликт между Польшей и Беларусью.
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Суд Брестской области принял решение ликвидировать польскую школу.
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