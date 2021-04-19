Власти ликвидируют польскую школу в Бресте

Источник материала: АФН

Суд Брестской области принял решение ликвидировать польскую школу.

Делается это в целях «защиты государственных и общественных интересов».

Процесс ликвидации должен завершиться до 19 июля.

Именно в этой школе проходило мероприятие памяти «отверженных солдат», которое спровоцировало дипломатический конфликт между Польшей и Беларусью.