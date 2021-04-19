|
Решение принято: США возобновляют санкции против "Белнефтехима" и еще 8 белорусских госпредприятий
Источник материала: Партизан
США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий, сообщила посол США в Беларуси Джули Фишер на встрече со Светланой Тихановской.
Опубликовано также
Светлана Тихановская приняла с визитом посла США Джули Фишер. Фишер сообщила Тихановской, что Министерство финансов США возобновляет санкции против девяти белорусских госпредприятий. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями будет остановлено, сообщает пресс-служба Тихановской.
Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси. США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных, передает
Минфин США
Белорусский нефтяной торговый дом
«Белнефтехим»
«Белнефтехим США»
«Белшина»
«Гродно Азот»
«Гродно Химволокно»
«Лакокраска»
«Нафтан»
«Полоцк Стекловолокно»
Ранее санкции были отменены, но в марте 2021-го США заявили, что вновь запустят их, и избежать этого режим может, если освободит политзаключенных и пойдет на диалог с народом. В ответ на это режим Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политзаключенных.
Джули Фишер пробудет с визитом в Вильнюсе до конца недели.
Напомним, в конце марта Светлана Тихановская объявила о том, что кампания по началу переговоров с властями переходит ко второй стадии. А через несколько часов Госдеп США заявил, что будет рекомендовать Министерству финансов возобновить приостановленные с 2015 года санкции против восьми предприятий «Белнефтехима».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий, сообщила посол США в Беларуси Джули Фишер на встрече со Светланой Тихановской.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)