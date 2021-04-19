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Официально: на "Гродно Азот" остановился цех. Стачком: остановлены три цеха
Источник материала: Партизан
В ОАО «Гродно Азот» внепланово остановилась работа оборудования в цеху «Аммиак-4».
Об этом
Работа оборудования остановилась в 14:35. Утверждается, что это произошло из-за ошибки персонала электроцеха, который выполнял плановое обслуживание.
В связи с этим остановилась работа и технологически связанного цеха «Карбамид-4».
Утверждается, что работа цехов будет восстановлена в течение суток.
Тем временем стачком предприятия
Над предприятием загорелся аварийный факел, а потом пошел белый дым.
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В ОАО «Гродно Азот» внепланово остановилась работа оборудования в цеху «Аммиак-4».
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