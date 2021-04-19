сообщается на сайте корпоративной газеты «Гродненский химик». Об этомна сайте корпоративной газеты «Гродненский химик».





Работа оборудования остановилась в 14:35. Утверждается, что это произошло из-за ошибки персонала электроцеха, который выполнял плановое обслуживание.





В связи с этим остановилась работа и технологически связанного цеха «Карбамид-4».





Утверждается, что работа цехов будет восстановлена в течение суток.





утверждает , что сначала остановился цех "Аммиак-4", следом за ним — "Капролактом-2", а потом — "Карбамид-4", то есть не работают три цеха. Тем временем стачком предприятия, что сначала остановился цех "Аммиак-4", следом за ним — "Капролактом-2", а потом — "Карбамид-4", то есть не работают три цеха.





Над предприятием загорелся аварийный факел, а потом пошел белый дым.











