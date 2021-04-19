США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий

Источник материала: Салiдарнасць

Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси.





Об этом посол США в Беларуси Джули Фишер сообщила Светлане Тихановской во время встречи 19 апреля.

Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено.

В санкционном списке оказались : Белорусский нефтяной торговый дом, «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно».

США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.

Ранее санкции были отменены, но в марте 2021-го США заявили, что вновь запустят их, и избежать этого режим может, если освободит политзаключенных и пойдет на диалог с народом. В ответ на это режим Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политзаключенных.