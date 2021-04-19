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США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий
19.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси.
Об этом посол США в Беларуси Джули Фишер
Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено.
В санкционном списке
США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.
Ранее санкции были отменены, но в марте 2021-го США заявили, что вновь запустят их, и избежать этого режим может, если освободит политзаключенных и пойдет на диалог с народом. В ответ на это режим Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политзаключенных.
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Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси.
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