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США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий

19.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси.

США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий

Об этом посол США в Беларуси Джули Фишер сообщила Светлане Тихановской во время встречи 19 апреля.

Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено.

В санкционном списке оказались: Белорусский нефтяной торговый дом, «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно».

США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.

Ранее санкции были отменены, но в марте 2021-го США заявили, что вновь запустят их, и избежать этого режим может, если освободит политзаключенных и пойдет на диалог с народом. В ответ на это режим Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политзаключенных.

 
Теги: Гродно
 
 
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Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси.
 
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