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Узнали, что открывается на местах, где были магазины Bigzz

19.04.2021 18:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В марте все магазины Bigzz и «Копилка» закрылись, компания «Баниар», которая ими владела, ушла в ликвидацию. Хотя в апреле, согласно данным Kartoteka, решение о ликвидации отменили. Тем не менее, места магазинов теперь заняты другими ритейлерами. Посмотрели, кто туда пришел (или еще придет) после Bigzz.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, в последнее время у сети Bigzz оставалось пять работающих магазинов в Минске, также были два дискаунтера «Копилка». В данном случае речь о продаже магазинов не шла, так как помещения ритейлер арендовал.

Недавно мы писали о гипермаркете «Гиппо» в Expobel, он открылся на месте первого Bigzz. Чуть позже магазин переедет в другую часть торгового центра, а пока он работает немного в усеченном формате.

На Логойском тракте в ТЦ «Норд сити» в марте открылись круглосуточные «Соседи». C момента закрытия Bigzz до момента запуска «Соседей» прошло всего две недели.

Три оставшиеся точки, где раньше работал Bigzz, согласно данным торгового реестра, займут магазины «Евроторга». Это будет магазин в Palazzo, в ТЦ Ocean на Дзержинского 3б, а также на Кальварийской возле станции метро «Фрунзенская».

Также магазин компании «Евроторог» откроется на месте одной из «Копилок» на Лукьяновича, 4б.

В компании «Евроторг» пока не готовы комментировать открытие новых точек.

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Теги: Минск
 
 
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В марте все магазины Bigzz и «Копилка» закрылись, компания «Баниар», которая ими владела, ушла в ликвидацию. Хотя в апреле, согласно данным Kartoteka, решение о ликвидации...
 
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