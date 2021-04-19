Узнали, что открывается на местах, где были магазины Bigzz

Источник материала: Tut.by

В марте все магазины Bigzz и «Копилка» закрылись, компания «Баниар», которая ими владела, ушла в ликвидацию. Хотя в апреле, согласно данным Kartoteka , решение о ликвидации отменили. Тем не менее, места магазинов теперь заняты другими ритейлерами. Посмотрели, кто туда пришел (или еще придет) после Bigzz.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, в последнее время у сети Bigzz оставалось пять работающих магазинов в Минске, также были два дискаунтера «Копилка». В данном случае речь о продаже магазинов не шла, так как помещения ритейлер арендовал.

Недавно мы писали о гипермаркете «Гиппо» в Expobel, он открылся на месте первого Bigzz. Чуть позже магазин переедет в другую часть торгового центра, а пока он работает немного в усеченном формате.

На Логойском тракте в ТЦ «Норд сити» в марте открылись круглосуточные «Соседи». C момента закрытия Bigzz до момента запуска «Соседей» прошло всего две недели.

Три оставшиеся точки, где раньше работал Bigzz, согласно данным торгового реестра, займут магазины «Евроторга». Это будет магазин в Palazzo, в ТЦ Ocean на Дзержинского 3б, а также на Кальварийской возле станции метро «Фрунзенская».

Также магазин компании «Евроторог» откроется на месте одной из «Копилок» на Лукьяновича, 4б.

В компании «Евроторг» пока не готовы комментировать открытие новых точек.