|
Узнали, что открывается на местах, где были магазины Bigzz
Источник материала: Tut.by
В марте все магазины Bigzz и «Копилка» закрылись, компания «Баниар», которая ими владела, ушла в ликвидацию. Хотя в апреле, согласно данным
Напомним, в последнее время у сети Bigzz оставалось пять работающих магазинов в Минске, также были два дискаунтера «Копилка». В данном случае речь о продаже магазинов не шла, так как помещения ритейлер арендовал.
Недавно мы писали о гипермаркете «Гиппо» в Expobel, он открылся на месте первого Bigzz. Чуть позже магазин переедет в другую часть торгового центра, а пока он
На Логойском тракте в ТЦ «Норд сити» в марте
Три оставшиеся точки, где раньше работал Bigzz, согласно данным торгового реестра, займут магазины «Евроторга». Это будет магазин в Palazzo, в ТЦ Ocean на Дзержинского 3б, а также на Кальварийской возле станции метро «Фрунзенская».
Также магазин компании «Евроторог» откроется на месте одной из «Копилок» на Лукьяновича, 4б.
В компании «Евроторг» пока не готовы комментировать открытие новых точек.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В марте все магазины Bigzz и «Копилка» закрылись, компания «Баниар», которая ими владела, ушла в ликвидацию. Хотя в апреле, согласно данным Kartoteka, решение о ликвидации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)