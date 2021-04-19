Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр - Sputnik. Цены на топливо в Беларуси снова повышаются, сообщили в концерне "Белнефтехим".

По принятой концерном практике, повышение составит 1 копейку. Таким образом, со вторника, 20 апреля, устанавливаются следующие цены за 1 литр топлива:

АИ-92 – 1,81 рубля,

АИ-95 – 1,91 рубля,

АИ-98 – 2,13 рубля,

ДТ – 1,91 рубля.

Как отмечается в сообщении концерна, котировка нефти в сравнении с январем возросла на 15 процентов. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5,4 процента.

Это уже 11-е повышение цен на топливо в текущем году. В предыдущий раз его стоимость менялась в прошлый вторник, 13 апреля , до этого – 6 апреля, 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.

Напомним, на минувшей неделе в концерне заявили, что до конца года цены на автомобильное топливо планируют поднять на 5-6%,