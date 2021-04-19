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Цены на топливо в Беларуси снова повышаются
19.04.2021 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр - Sputnik. Цены на топливо в Беларуси снова повышаются, сообщили в концерне "Белнефтехим".
По принятой концерном практике, повышение составит 1 копейку. Таким образом, со вторника, 20 апреля, устанавливаются следующие цены за 1 литр топлива:
Как отмечается в сообщении концерна, котировка нефти в сравнении с январем возросла на 15 процентов. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5,4 процента.
Это уже 11-е повышение цен на топливо в текущем году. В предыдущий раз его стоимость менялась в прошлый вторник,
Напомним, на минувшей неделе в концерне заявили, что до конца года цены на автомобильное топливо
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Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5,4 процента, уточнили в профильном концерне.
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