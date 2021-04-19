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МВД: Пять патрульных машин преследовали пьяного водителя. Остановили после выстрелов (видео)

19.04.2021 18:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером пьяного водителя под Брестом останавливали со стрельбой, сообщили в МВД. По данным министерства, инспектор ГАИ подал сигнал об остановке водителю Nissan Primera. Тот попытался скрыться — началось преследование.

«Во время погони мужчина игнорировал неоднократные требования остановиться, в том числе включаемые звуковые сигналы и проблесковые маячки синего и красного цветов, — сообщили в милиции. — На трассе Р16 Тюхиничи — Высокое — граница Республики Польша к преследованию присоединились еще четыре наряда. В итоге правонарушителя пришлось останавливать выстрелами: предупредительным в воздух и по колесам».

По слова очевидцев, долгое время Nissan ехал с небольшой скоростью с оторванным бампером и другими повреждениями, но все равно автомобилист не собирался останавливаться. И лишь после того, как были прострелены колеса, нарушителя задержали.

Как сообщает МВД, за рулем находился нетрезвый 24-летний житель Брестского района: «По результатам медосвидетельствования, он был пьян (1,9 промилле). В отношении молодого человека составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление ТС в состоянии опьянения и без прав. Ранее он привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения».

 
Теги: Брест
 
 
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Вчера вечером пьяного водителя под Брестом останавливали со стрельбой, сообщили в МВД. По данным министерства, инспектор ГАИ подал сигнал об остановке водителю...
 
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