C 20 апреля снова дорожает топливо. И снова на 1 копейку

Источник материала: Onliner

«Белнефтехим» снова сообщает о росте цен на топливо. С 20 апреля они вырастут опять на 1 копейку. Напомним, с начала года это девятое подорожание. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,81 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,91 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,13 руб., ДТ – 1,91 руб. Как «Белнефтехим» объясняет рост цен?

— В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 15 процентов. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5,4 процента. С учетом изменившихся условий уровень предельных (максимальных) розничных цен на АЗС с 20 апреля 2021 года увеличивается на 1 копейку, — сообщает концерн на своем официальном сайте.