ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бузова показала эротичное видео из постели

19.04.2021 18:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Бузова показала эротичное видео из постели
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова развлекла поклонников сексуальным роликом. Певица долго не могла уснуть.

Артистка побывала в городе на берегу моря. Знаменитость мучилась бессонницей и не нашла ничего лучше, как поснимать себя в кровати.

Кадрами Ольга Бузова поделилась в сторис своего микроблога. Теледива облачилась в шелковую пижаму и сделала косметическую маску. А затем решила выйти на связь с фолловерами. Исполнительница записала видео, в котором соблазнительно двигается, показывая упругую пятую точку.

Затем Ольга Бузова перебралась в постель, где сняла короткий ролик. В нем звезда томно глядит в объектив своего телефона.

После практически бессонной ночи певица с раннего утра отправилась на съемки. Популярна артистка попросила фанатов угадать, в каком именно городе она находится.

Напомним, ранее Ольга Бузова сделала сенсационное заявление. Девушка сообщила, что раз и навсегда покончила с шоу «Дом-2». Теперь она больше не будет вести телестройку. Она призналась, что долго думала над этим решением.

Годы, проведенные в реалити-шоу как участница и как телеведущая артистка вспоминает с теплотой. Известие огорчило некоторых россиян. Другие же пожелали звезде успехов на новых поприщах.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадрами Ольга Бузова поделилась в сторис своего микроблога.
 
Новости дня
Новости разные
 
Признан экстремистским еще один телеграм-канал — «Гродно 97%»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by