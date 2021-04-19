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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бузова показала эротичное видео из постели Кадрами Ольга Бузова поделилась в сторис своего микроблога.

Артистка побывала в городе на берегу моря. Знаменитость мучилась бессонницей и не нашла ничего лучше, как поснимать себя в кровати.Кадрамиподелилась в сторис своего микроблога. Теледива облачилась в шелковую пижаму и сделала косметическую маску. А затем решила выйти на связь с фолловерами. Исполнительница записала видео, в котором соблазнительно двигается, показывая упругую пятую точку.Затем Ольга Бузова перебралась в постель, где сняла короткий ролик. В нем звезда томно глядит в объектив своего телефона.После практически бессонной ночи певица с раннего утра отправилась на съемки. Популярна артистка попросила фанатов угадать, в каком именно городе она находится.Напомним, ранее Ольга Бузова сделала сенсационное заявление. Девушка сообщила, что раз и навсегда покончила с шоу «Дом-2». Теперь она больше не будет вести телестройку. Она призналась, что долго думала над этим решением.Годы, проведенные в реалити-шоу как участница и как телеведущая артистка вспоминает с теплотой. Известие огорчило некоторых россиян. Другие же пожелали звезде успехов на новых поприщах.