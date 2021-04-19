Признан экстремистским еще один телеграм-канал — «Гродно 97%»

Суд Ленинского района Гродно по заявлению прокурора города признал экстремистскими материалами «информационную продукцию телеграм-канала с логотипом «Гродно 97%».



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Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

«Прокуратура Гродно проанализировала размещенные в телеграм-канале «Гродно 97%» информационные сообщения, — указано на сайте надзорного органа. — Установлено, что в них содержатся призывы к экстремистской деятельности: блокированию движения на автомобильных дорогах и железнодорожных путях, незаконной забастовке, несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, актам вандализма, хулиганским действиям, а также насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел».

Отмечается, что доступ к телеграм-каналу «без препятствий и ограничений может получить любой гражданин, использующий сеть интернет и мессенджер Telegram». При этом администрация канала «не принимала мер по предотвращению публикаций экстремистской направленности», заявляют в прокуратуре.

«На основании требований закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» прокурор города подготовил и направил в суд Ленинского района Гродно заявление о признании информационной продукции телеграм-канала с логотипом «Гродно 97%» экстремистскими материалами. Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения», — говорится в сообщении.

Копия решения суда направлена в Министерство информации «для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Республики Беларусь».

Ранее сообщалось, что экстремистскими признаны региональные телеграм-каналы и чаты «Могилев 97%», «Бобруйск 97%», «Осиповичи для жизни», «Бульвар Непокоренных», «Витебск 97%», «Чат невероятного Витебска», «Мозырь 97%», «Гомель Советский 97», «Водители 97», «Речица для Жизни ЧАТ», «Брест: Слухи и факты», «Брест 97%» и другие.