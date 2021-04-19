







Цены на топливо в Беларуси снова повышаются, сообщили в концерне "Белнефтехим".





пишет По принятой концерном практике, повышение составит 1 копейку,

Sputnik. Таким образом, со вторника, 20 апреля, устанавливаются следующие цены за 1 литр топлива:









- АИ-92 – 1,81 рубля,





- АИ-95 – 1,91 рубля,





- АИ-98 – 2,13 рубля,





- ДТ – 1,91 рубля.





Как отмечается в сообщении концерна, котировка нефти в сравнении с январем возросла на 15 процентов. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5,4 процента.





Это уже 11-е повышение цен на топливо в текущем году. В предыдущий раз его стоимость менялась в прошлый вторник, 13 апреля, до этого – 6 апреля, 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.





На минувшей неделе в концерне заявили, что до конца года цены на автомобильное топливо планируют поднять на 5-6%,















