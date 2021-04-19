ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ноу-хау культурной столицы: подъемник для людей с ограничениями доступен только в будни

19.04.2021 19:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Соответствующее объявление висит в подземном переходе через улицу Гагарина.



Эпопея с подъемником, который был установлен в подземном переходе через улицу Гагарина в Борисове год назад, похоже, продолжается, пишет ex-press.by.



Недавно в переходе появилось объявление с графиком работы «подъемника для инвалидов» (именно так!), согласно которому пользоваться подъемником можно только в будние дни исключительно в рабочее время, исключая при этом обеденный перерыв.



Слово «инвалид» в переводе с латинского языка означает не имеющий ценности, непригодный. Именно поэтому в цивилизованном мире ныне принято использовать иные определения — человек с ограниченными возможностями или с ограничениями. 

График составил начальник участка благоустройства цеха Зелено-паркового хозяйства и ритуального обслуживания Роман Плискин УП «Жилье», а утвержден заместителем директора предприятия Ларисой Жук.

Но и это еще не все. В инструкции, которая озаглавлена не столь оскорбительно, как свежее объявление (в ней речь идет о «маломобильных группах населения»), содержится, в частности, запрет на перемещение на платформе лиц в лежачем положении и с нарушениями интеллекта.



Чтобы это значило?

Неужели мать с ребенком, лежащим в детской коляске, вообще не имеет права пользоваться подъемником? И что тогда понимается под нарушением интеллекта? Насколько интеллектуальны авторы запрета на перемещение лиц в лежащем положении?

Известный российский психиатр, автор ряда фундаментальных трудов по психиатрии, профессор Виталий Жмуров пишет: «Операциональных определений интеллекта на сегодня нет. По этому поводу остроумно сказано «Всякий умный человек знает, что такое интеллект. Это то, чего нет у других».



Каким критерием интеллекта пользуются в УП «Жилье», не понятно.

Ни в графике, ни в инструкции ничего не сказано о ситуации, когда человек с физическими ограничениями войдет в лифт в подземном переходе в будний день за несколько минут до окончания рабочего времени. Останется ли он ночевать в подъемнике или дождется приезда аварийной бригады в случае остановки подъемника?

Подъемники в подземном переходе отнюдь не ноу-хау Борисова, уже десятилетиями ими пользуются во многих странах мира, причем отнюдь не только «инвалиды», но и все обычные люди. Не только старики, матери с детьми в колясках, но и те, кто перенес недавно болезнь или просто устал.

Но только в городе, объявленном культурной столицей Беларуси, вывешены графики работы подъемника «для инвалидов».

Если это не дискриминация, то, что это?

Фото Валентины Викторовой
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее объявление висит в подземном переходе через улицу Гагарина.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цана нямірнага шляху. Экспэрт iSANS аналізуе «спробу перавароту»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by