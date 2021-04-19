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В Беларуси появились бесконтактные банкоматы

19.04.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«БПС-Сбербанк» запустил сеть бесконтактных терминалов. Чтобы снять наличные или совершить платеж, не нужно вставлять карточку в приемник – достаточно поднести карту или смартфон к датчику устройства.


Бесконтактный банкомат. Фото: БПС-Сбербанк

На сегодняшний момент заработали уже 26 таких устройств, пишет belmir.by.  Они представлены в Минске и всех областных центрах. Их также можно найти в Мозыре, Речице, Светлогорске, Солигорске, Слуцке, Жодино и Новополоцке.

Бесконтактные банкоматы обладают привычным функционалом: выдают наличные и отражают баланс. Основное отличие – в бесконтактном датчике, который в одно касание считывает карту. Находится он слева от клавиатуры и обозначен пиктограммой – именно к нему и нужно поднести «пластик», после чего набрать PIN-код.

Пользоваться банкоматом бесконтактно можно картами Visa любого банка, где такие операции разрешены (это можно уточнить в банке-эмитенте). В частности, в «БПС-Сбербанке» технологию поддерживают карты Visa, которые выпущены с 1 мая 2020 года.

Пользоваться банкоматом можно также с помощью смартфона, умных часов, платежных браслетов и других девайсов с поддержкой NFC. Для этого сначала нужно токенизировать карту Visa в сервисе бесконтактных платежей (например, Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay и Fitbit Pay). Снимать наличные в таких банкоматах можно и по виртуальным картам.


Бесконтактный банкомат. Фото: БПС-Сбербанк

«Беларусь присоединилась к числу стран, где доступны бесконтактные банкоматы. Это упростит и обезопасит снятие наличных, например, оставить карту в устройстве уже невозможно», – отметил заместитель председателя правления «БПС-Сбербанка» Олег Бородко.

По его словам, технология  также предоставит больше финансовой свободы: ведь теперь уже не нужен физический носитель карты  – достаточно смартфона или умных часов, а такие устройства всегда под рукой. Это позволит людям постепенно дистанцироваться от «пластика».

В будущем «БПС-Сбербанк» планирует расширить сеть бесконтактных банкоматов и «подружить» их с картами других платежных систем.
 
Теги: Минск
 
 
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«БПС-Сбербанк» запустил сеть бесконтактных терминалов. Чтобы снять наличные или совершить платеж, не нужно вставлять карточку в приемник – достаточно поднести...
 
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