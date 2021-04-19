В Беларуси появились бесконтактные банкоматы

Бесконтактный банкомат. Фото: БПС-Сбербанк





пишет belmir.by. Они представлены в На сегодняшний момент заработали уже 26 таких устройств,belmir.by. Они представлены в Минске и всех областных центрах. Их также можно найти в Мозыре, Речице, Светлогорске, Солигорске, Слуцке, Жодино и Новополоцке.





Бесконтактные банкоматы обладают привычным функционалом: выдают наличные и отражают баланс. Основное отличие – в бесконтактном датчике, который в одно касание считывает карту. Находится он слева от клавиатуры и обозначен пиктограммой – именно к нему и нужно поднести «пластик», после чего набрать PIN-код.





Пользоваться банкоматом бесконтактно можно картами Visa любого банка, где такие операции разрешены (это можно уточнить в банке-эмитенте). В частности, в «БПС-Сбербанке» технологию поддерживают карты Visa, которые выпущены с 1 мая 2020 года.





Пользоваться банкоматом можно также с помощью смартфона, умных часов, платежных браслетов и других девайсов с поддержкой NFC. Для этого сначала нужно токенизировать карту Visa в сервисе бесконтактных платежей (например, Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay и Fitbit Pay). Снимать наличные в таких банкоматах можно и по виртуальным картам.









Бесконтактный банкомат. Фото: БПС-Сбербанк





«Беларусь присоединилась к числу стран, где доступны бесконтактные банкоматы. Это упростит и обезопасит снятие наличных, например, оставить карту в устройстве уже невозможно», – отметил заместитель председателя правления «БПС-Сбербанка» Олег Бородко.





По его словам, технология также предоставит больше финансовой свободы: ведь теперь уже не нужен физический носитель карты – достаточно смартфона или умных часов, а такие устройства всегда под рукой. Это позволит людям постепенно дистанцироваться от «пластика».





В будущем «БПС-Сбербанк» планирует расширить сеть бесконтактных банкоматов и «подружить» их с картами других платежных систем.







