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В Беларуси появились бесконтактные банкоматы
Источник материала: Партизан
«БПС-Сбербанк» запустил сеть бесконтактных терминалов. Чтобы снять наличные или совершить платеж, не нужно вставлять карточку в приемник – достаточно поднести карту или смартфон к датчику устройства.
Бесконтактный банкомат. Фото: БПС-Сбербанк
На сегодняшний момент заработали уже 26 таких устройств,
Бесконтактные банкоматы обладают привычным функционалом: выдают наличные и отражают баланс. Основное отличие – в бесконтактном датчике, который в одно касание считывает карту. Находится он слева от клавиатуры и обозначен пиктограммой – именно к нему и нужно поднести «пластик», после чего набрать PIN-код.
Пользоваться банкоматом бесконтактно можно картами Visa любого банка, где такие операции разрешены (это можно уточнить в банке-эмитенте). В частности, в «БПС-Сбербанке» технологию поддерживают карты Visa, которые выпущены с 1 мая 2020 года.
Пользоваться банкоматом можно также с помощью смартфона, умных часов, платежных браслетов и других девайсов с поддержкой NFC. Для этого сначала нужно токенизировать карту Visa в сервисе бесконтактных платежей (например, Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay и Fitbit Pay). Снимать наличные в таких банкоматах можно и по виртуальным картам.
Бесконтактный банкомат. Фото: БПС-Сбербанк
«Беларусь присоединилась к числу стран, где доступны бесконтактные банкоматы. Это упростит и обезопасит снятие наличных, например, оставить карту в устройстве уже невозможно», – отметил заместитель председателя правления «БПС-Сбербанка» Олег Бородко.
По его словам, технология также предоставит больше финансовой свободы: ведь теперь уже не нужен физический носитель карты – достаточно смартфона или умных часов, а такие устройства всегда под рукой. Это позволит людям постепенно дистанцироваться от «пластика».
В будущем «БПС-Сбербанк» планирует расширить сеть бесконтактных банкоматов и «подружить» их с картами других платежных систем.
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«БПС-Сбербанк» запустил сеть бесконтактных терминалов. Чтобы снять наличные или совершить платеж, не нужно вставлять карточку в приемник – достаточно поднести...
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