В США в аварии с автомобилем Tesla погибли два человека. Место водителя было пустым

Источник материала: Tut.by

Автомобиль Tesla Model S с двумя пассажирами врезался в дерево неподалеку от Хьюстона, штат Техас, и сгорел. Полиция сообщает, что в момент аварии место водителя было пустым. Оба пассажира погибли. Такие машины оборудованы функцией автопилота, однако работала ли эта система во время катастрофы, пока неясно.



Фото: Reuters

По данным полиции, машина ехала на высокой скорости и не смогла вписаться в крутой поворот. Когда пожар удалось потушить, полиция нашла тело одного пассажира на заднем сиденье, а другого — на переднем пассажирском.

Агентство автомобильной безопасности заявило, что ведет в США 27 расследований аварий с участием автомобилей Tesla, три из которых произошли недавно.

Глава Tesla Илон Маск обещал, что компания вскоре предоставит водителям возможность пользоваться функцией полностью автоматического вождения. Маск сказал, что это позволит компании получить огромную прибыль, поскольку он «уверен, что автомобиль в этом году сможет управлять сам собой с надежностью, превышающей человеческую».



Фото: Reuters

В компании неоднократно отмечали, что нынешний режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию.

«Автопилот и функция полного самоуправления должны использоваться при постоянном внимании водителя, который держит руки на руле и готов в любой момент принять управление», — говорится на сайте Tesla.

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