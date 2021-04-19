Раненая птица в руки не давалась: в Лунинце спасли орлана-белохвоста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Орлана-белохвоста спасли в Лунинце, подробности рассказывает Лунинец-online.

Раненую птицу обнаружили дети Артем и Вероника Лахтуровы, которые играли недалеко от дома. О находке сообщили маме. На следующий день родители связались с инспекцией природных ресурсов.

"Заметила, что птица не боялась, никуда не улетала, – рассказала ресурсу Дина Васильевна. – Как только принесли ее домой, в интернете стали искать, кто же это такой. Оказалось, орлан-белохвост – хищник из семейства ястребиных. Несколько звонков и птицу забрали”.

Сотрудники районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Шкут и Николай Ванюк показали орлана врачам ветстанции.

У птицы оказался открытый перелом правого крыла. После обработки раны пернатого хищника отправили в столичный Центр помощи птицам и животным "Пустельга".

Лунинчане надеются, что после лечения орлан вновь сможет летать и вернется в естественную среду обитания.

Птица из Красной книги

Орлан-белохвост занесен в Красную книгу Республики Беларусь с 1981 года. Птица также под охраной государства в Литве, Латвии, Польше, Украине и России.

Это самая крупная из гнездящихся хищных птиц Беларуси: длина тела 70-95 см, размах крыльев 200-245 см, масса до 6,5 кг.

Обширный ареал простирается от Скандинавии, центральной и южной частей Европы на восток через всю Сибирь до Чукотки, Курильских островов и северной части Китая. В Беларуси основная популяция вида сконцентрирована в Припятском Полесье. Общая численность орлана-белохвоста в Беларуси составляет 85-105 гнездящихся пар.

Орлан-белохвост не имеет равных противников из хищных птиц. Однако вид подвержен снижению численности из-за уничтожения старых деревьев, пригодных для гнездования, ухудшения экологии водоемов и браконьеров. Питается орлан-белохвост в основном рыбой, не брезгует утками, чайками и зайцами.

Под охраной Минприроды

Гнезда орлана взяты под охрану региональными структурами Минприроды.

Специалисты дополнительно строят искусственные гнезда, в осенне-зимний период устраивают подкормочные площадки, ведут активную борьбу с браконьерами.