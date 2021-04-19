ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в российском селе

19.04.2021 19:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в российском селе
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в российском селе Сафарово, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России в субботу, 17 апреля.

Бродячие собаки напали на 4-летнего мальчика, когда он катался на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Уголовное производство открыто по статье ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Фигурантами дела стали должностные лица администрации Учалинского района. Они обвиняются в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных.

В настоящее время на месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия. Расследование уголовного дело лично контролирует руководитель следственного управления по Республике Башкортостан.

В январе собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке. Ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак, и в какой-то момент он вышел во двор, где на него набросилась собака.

В декабре прошлого года глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил наказывать местные власти за нападения бродячих животных на граждан.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Познер назвал Пушкина нерусским писателем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by