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Познер назвал Пушкина нерусским писателем

19.04.2021 19:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Познер назвал Пушкина нерусским писателем
Владимир Познер. Екатерина Чеснокова
Журналист и ведущий Первого канала Владимир Познер вспомнил любимое прозаическое произведение Александра Пушкина, а также назвал его нерусским писателем. Свою точку зрения Познер выразил в колонке на официальном сайте.

Журналист отметил, что искренне любит «Евгения Онегина» и «Медного всадника», а также восхищается «Борисом Годуновым», однако его любимое произведение — «Повести Белкина». Познер добавил, что считает Пушкина нерусским писателем, хотя тот сам считал себя русским.

«Он светлый, он улыбается каждым своим словом. Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем. А Пушкин радуется жизни, в нем есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя», — сказал телеведущий. Он отметил, что до Пушкина не существовало живого литературного языка.

Познер подчеркнул, что для него «нерусскость» писателя заключается в «радостном свете, который излучает мастерство» Пушкина, и в непривычном для русского человека позитиве.

Ранее журналист пообщался со зрителями и ответил на вопрос о том, допускает ли он отказ от атеизма. Журналист сказал, что допускает любые события в жизни, поэтому старается не употреблять слово «никогда».
 
 
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Хотя тот сам считал себя русским.
 
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