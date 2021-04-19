США возобновляют санкции в отношении девяти белорусских предприятий

Соединенные Штаты Америки возобновляют санкции в отношении госконцерна «Белнефтехим» и еще восьми белорусских госпредприятий.



Здание Минфина США

Министерство финансов США 19 апреля сообщило об аннулировании управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) действия генеральной лицензии по Беларуси 2G и ее замене на генеральную лицензию 2H — «Поручение о прекращении операций с участием определенных заблокированных лиц».

«Генеральная лицензия по Беларуси 2H отводит 45-дневный срок для прекращения действия определенных операций с участием девяти находящихся под санкциями белорусских государственных предприятий, а также предприятий, где им принадлежит 50% или более акций, которые ранее были разрешены в соответствии с генеральной лицензией по Беларуси 2G», — говорится в сообщении.

Согласно документу санкции распространяются на Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Основные операции или деятельность «с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю, разрешены до 12:01 по восточному летнему времени 3 июня 2021 года».

О возобновлении санкций Соединенных Штатов в отношении белорусских предприятий также сообщила посол США в Беларуси Джули Фишер 19 апреля на встрече с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской в Вильнюсе.

В конце марта пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американская сторона рекомендует Минфину возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий. Он заявил, что США заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Беларусью, но события, произошедшие в стране после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие более 300 политзаключенных не могут быть проигнорированы.

Прайс напомнил, что в 2015 году Минфин США принял решение о временной приостановке санкций в отношении девяти белорусских государственных предприятий. «Мы сделали это, потому что в то время отметили прогресс в сфере прав человека в Беларуси, и в частности освобождение всех политических заключенных, — сказал он. — К сожалению, сейчас ситуация с правами человека изменилась в самую худшую сторону за всю историю независимости Беларуси. При 300 политзаключенных в Беларуси Госдепартамент не может рекомендовать очередное продление приостановки санкций. Действующее решение о приостановке истекает 26 апреля».

При этом Прайс подчеркнул, что возобновление американских санкций в отношении предприятий, контролируемых государством, еще можно предотвратить.

Санкции в отношении упомянутых белорусских предприятий были введены на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси и с тех пор периодически продлевались.

С осени 2015 года и до 26 апреля 2021 года действие американских санкций было приостановлено, что де-факто позволило резидентам США заключать сделки с перечисленными белорусскими компаниями.