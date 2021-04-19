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На Марсе впервые запустили беспилотный вертолет
Источник материала: ОНТ
Исторический полет. На Марсе впервые запустили вертолет. Полет длился всего 40 секунд, но успел передать снимки в командный центр НАСА.
Событию предшествовала большая научная подготовка. Атмосфера Марса более разрежена, поэтому мотор аппарата должен быть мощнее. А лопасти кружатся в пять раз быстрее – 2,5 тысячи оборотов в минуту. Благодаря этому вертолету ученые изучают рельеф Красной планеты и места, куда не может добраться марсоход.
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Исторический полет. На Марсе впервые запустили вертолет. Полет длился всего 40 секунд, но успел передать снимки в командный центр НАСА. Событию предшествовала...
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