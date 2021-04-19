ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Марсе впервые запустили беспилотный вертолет

19.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На Марсе впервые запустили беспилотный вертолет

Исторический полет. На Марсе впервые запустили вертолет. Полет длился всего 40 секунд, но успел передать снимки в командный центр НАСА.

Событию предшествовала большая научная подготовка. Атмосфера Марса более разрежена, поэтому мотор аппарата должен быть мощнее. А лопасти кружатся в пять раз быстрее – 2,5 тысячи оборотов в минуту. Благодаря этому вертолету ученые изучают рельеф Красной планеты и места, куда не может добраться марсоход.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исторический полет. На Марсе впервые запустили вертолет. Полет длился всего 40 секунд, но успел передать снимки в командный центр НАСА. Событию предшествовала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в российском селе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by