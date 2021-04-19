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«Птичку хочешь набить?». Лариса Гузеева сделала в эфире «Давай поженимся!» татуировку (ВИДЕО)

19.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Птичку хочешь набить?». Лариса Гузеева сделала в эфире «Давай поженимся!» татуировку (ВИДЕО)

Ведущая программы «Давай поженимся!» 61-летняя Лариса Гузеева удивила зрителей, решившись в прямом эфире сделать татуировку. «Смотреть – не мой почерк», – заявила она.

В одном из очередных выпусков шоу участницей выступала 28-летняя хозяйка тату-салона Анна. Своему потенциальному жениху она предложила сделать татуировку – букву «А», на что мужчина ответил согласием. Какое-то время Лариса внимательно наблюдала за всем, потом заявила, что тоже хочет набить татуировку.

Она уточнила, что инструменты разовые, нанесение татуировки безопасно и уверенно села за стол мастера.

Решение Гузеевой повергло в шок ее соведущую Розу Сябитову, которая сразу даже не поверила, что коллега не шутит.

Однако Гузеева была непреклонна. Татуировку она решила посвятить сыну Георгию. Итогом работы участницы программы были две буквы «Л» и «Г», посередине между ними – маленькое красное сердце.




Фото: кадр из видео

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Ведущая программы «Давай поженимся!» 61-летняя Лариса Гузеева удивила зрителей, решившись в прямом эфире сделать татуировку. «Смотреть – не мой почерк», – заявила...
 
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