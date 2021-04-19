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Омский «Авангард» одержал победу над московским ЦСКА в розыгрыше хоккейного Кубка Гагарина
Источник материала: ОНТ
В розыгрыше хоккейного Кубка Гагарина настала пора решающих матчей. Совсем скоро узнаем обладателя этого трофея. А пока следим за финальной серией.
В первом матче омский «Авангард» одержал уверенную победу над московским ЦСКА – 4:1. Вторую шайбу в ворота москвичей забросил белорусский хоккеист Кирилл Готовец. Финальная серия продлится до четырех побед одной из команд. Следующую игру финалисты проведут завтра.
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В розыгрыше хоккейного Кубка Гагарина настала пора решающих матчей. Совсем скоро узнаем обладателя этого трофея. А пока следим за финальной серией. В первом матче...
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