Автомобильное топливо дорожает с 20 апреля

Источник материала: ОНТ

Топливо в Беларуси подорожает с 20 апреля. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

Там уточнили, что апреле текущего года средняя стоимость нефти увеличилась по сравнению с январем на 15%. Моторное топливо с января подорожало на 5,4%.

Таким образом, учитывая изменившиеся условия на мировом рынке, было принято решение увеличить на 1 копейку максимальные розничные цены на топливо на белорусских автозаправках с 20 апреля.

Со вторника стоимость бензина АИ-92-К5-Евро будет составлять 1,81 белорусского рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,91 белорусского рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,13 белорусского рубля, ДТ – 1,91 белорусского рубля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram