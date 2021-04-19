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Автомобильное топливо дорожает с 20 апреля

19.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автомобильное топливо дорожает с 20 апреля

Топливо в Беларуси подорожает с 20 апреля. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

Там уточнили, что апреле текущего года средняя стоимость нефти увеличилась по сравнению с январем на 15%. Моторное топливо с января подорожало на 5,4%.

Таким образом, учитывая изменившиеся условия на мировом рынке, было принято решение увеличить на 1 копейку максимальные розничные цены на топливо на белорусских автозаправках с 20 апреля.

Со вторника стоимость бензина АИ-92-К5-Евро будет составлять 1,81 белорусского рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,91 белорусского рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,13 белорусского рубля, ДТ – 1,91 белорусского рубля.

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Топливо в Беларуси подорожает с 20 апреля. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». Там уточнили, что апреле текущего года средняя стоимость нефти увеличилась...
 
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