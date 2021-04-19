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На пляже во Флориде приземлился торпедоносец времён Второй мировой
Источник материала: ОНТ
Отдыхающие на пляже во Флориде стали очевидцами аварийной посадки самолёта времён Второй мировой.
Торпедоносец участвовал в авиашоу, но у него отказал двигатель. Пилот решил экстренно приземлиться, а единственной подходящей площадкой оказалось мелководье у побережья. В музее, которому принадлежит самолёт, передали две новости. Хорошую – с пилотом всё в порядке, а также не очень – на восстановление торпедоносца уйдёт несколько лет. В результате ЧП никто не пострадал.
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Отдыхающие на пляже во Флориде стали очевидцами аварийной посадки самолёта времён Второй мировой. Торпедоносец участвовал в авиашоу, но у него отказал...
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