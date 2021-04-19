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Медицинский автопарк Гродно пополнился 12 внедорожниками

19.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медицинский автопарк Гродно пополнился 12 внедорожникамиГродно пополнился 12 внедорожниками" class="one-news__figure-img">

Новые внедорожники – в медицинском автопарке Гродно. Они предназначены для врачей общей практики и в первый же день отправились по вызовам.

Проходимость у техники высокая, проедет и частный сектор, и узкий двор. Пополнения автопарка ждали давно. Например, в 4-й городской поликлинике участок один из самых сложных: из 50 тысяч каждый пятый – пожилой. Ковидные бригады, рядовые вызовы на дом, несложные обращения, переадресованные со скорой помощи – и на старте пандемии, и сейчас машины в работе с утра до вечера. Задействуют новые автомобили и в массовой вакцинации.

За поликлиниками города закреплены и ближайшие к Гродно крупные агрогородки и поселки. Поэтому часть машин будут обслуживать сельчан.

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Теги: Гродно
 
 
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Новые внедорожники – в медицинском автопарке Гродно. Они предназначены для врачей общей практики и в первый же день отправились по вызовам. Проходимость у техники...
 
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