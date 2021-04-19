Еврокомиссия рекомендует Литве поднять пенсионный возраст до 72 лет

Источник материала: ОНТ

Еврокомиссия рекомендует Литве поднять пенсионный возраст в стране до 72 лет.

Речь, конечно, о постепенном повышении. Но даже на перспективу идею не поддерживают жители страны. Более того, такое будущее пугает людей. Ведь мужчинам придется трудиться едва ли не до старости. Средняя продолжительность жизни у представителей сильной половины Литвы – 71,5. И согласно последнему опросу, они бы не хотели работать после 61 года. Женщины и вовсе готовы трудиться только до 59, сейчас же на пенсию они выходят в 63.

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