17-летнего подростка придавило плитой на стройке в Осиповичах

Источник материала: ОНТ

Несовершеннолетнего придавило плитой на территории стройки новой больницы в Осиповичах 17 апреля. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел днем. 17-летний парень проник на территорию стройки и несколько раз ударил ногой по кирпичной стене. В итоге три железобетонные плиты перекрытия на втором этаже обрушились. Одна из них придавила подростка.

Двое других мальчиков, увидев обрушение, позвали взрослых на помощь. Подростка с тяжкими телесными повреждениями доставили в больницу. По словам медиков, его жизнь – вне опасности.

Установлено, что пострадавший – ученик школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, проживающий в общежитии учреждения.

Проводится проверка.





Фото: СК

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