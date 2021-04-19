|
17-летнего подростка придавило плитой на стройке в Осиповичах
Источник материала: ОНТ
Несовершеннолетнего придавило плитой на территории стройки новой больницы в Осиповичах 17 апреля. Об этом
Инцидент произошел днем. 17-летний парень проник на территорию стройки и несколько раз ударил ногой по кирпичной стене. В итоге три железобетонные плиты перекрытия на втором этаже обрушились. Одна из них придавила подростка.
Двое других мальчиков, увидев обрушение, позвали взрослых на помощь. Подростка с тяжкими телесными повреждениями доставили в больницу. По словам медиков, его жизнь – вне опасности.
Установлено, что пострадавший – ученик школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, проживающий в общежитии учреждения.
Проводится проверка.
Фото: СК
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несовершеннолетнего придавило плитой на территории стройки новой больницы в Осиповичах 17 апреля. Об этом сообщили в Следственном комитете. Инцидент произошел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)