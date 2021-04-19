ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На БелАЭС поступило ядерное топливо для второго энергоблока

19.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На БелАЭС поступило ядерное топливо для второго энергоблока

В Министерстве энергетики сегодня сообщили: на БелАЭС поступило ядерное топливо для второго энергоблока. Состав успешно доставил груз к месту назначения.

Сейчас специалисты станции принимают топливо, проверяют его качество. Второй энергоблок готов на 80%. На каждом из предварительных этапов он успешно прошёл все испытания. До начала загрузки в реактор ядерное топливо будет находиться в специальном хранилище. Что касается сегодняшней работы станции – первый энергоблок включен на 100-процентную мощность. К этому времени он уже выработал 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Вопрос о выдаче лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока будет рассмотрен в мае. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве энергетики сегодня сообщили: на БелАЭС поступило ядерное топливо для второго энергоблока. Состав успешно доставил груз к месту назначения. Сейчас...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в российском селе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by