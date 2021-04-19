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На БелАЭС поступило ядерное топливо для второго энергоблока
Источник материала: ОНТ
В Министерстве энергетики сегодня сообщили: на БелАЭС поступило ядерное топливо для второго энергоблока. Состав успешно доставил груз к месту назначения.
Сейчас специалисты станции принимают топливо, проверяют его качество. Второй энергоблок готов на 80%. На каждом из предварительных этапов он успешно прошёл все испытания. До начала загрузки в реактор ядерное топливо будет находиться в специальном хранилище. Что касается сегодняшней работы станции – первый энергоблок включен на 100-процентную мощность. К этому времени он уже выработал 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Вопрос о выдаче лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока будет рассмотрен в мае.
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В Министерстве энергетики сегодня сообщили: на БелАЭС поступило ядерное топливо для второго энергоблока. Состав успешно доставил груз к месту назначения. Сейчас...
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