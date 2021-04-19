Макей передал ВОИС инструмент о присоединении к Гаагскому соглашению о международной регистрации промобразцов

Источник материала: ОНТ

Продолжается визит министра иностранных дел Беларуси в Швейцарию. Несколько часов назад Владимир Макей передал генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной собственности так называемый инструмент о присоединении к Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов.

Главная его цель – улучшение бизнес-климата, содействие коммерциализации инновационных продуктов, а также повышение привлекательности страны для иностранных инвесторов. Это очередной инструмент для продвижения бизнеса. Ранее Беларусь присоединилась к Женевскому акту. 65 государств – участники этого документа, в том числе на пространстве СНГ – Россия, Армения, Азербайджан, Кыргызстан. Белорусской стороне теперь будет проще получить патенты и защиту промышленных образцов на территории всех стран-участниц Женевского акта.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Практически во всех встречах была подчеркнута готовность к диалогу с Беларусью. в том числе мы много говорили об этом и с Верховным комиссаром по правам человека. Да, мы сегодня несколько по-разному смотрим на те или иные события, происходящие внутри или вокруг Беларуси. Разные даются оценки. Но это не значит, что мы должны выстраивать разделительные линии между Беларусью и другими субъектами международного права и выстраивать какие-то заборы межгосударственных отношений. Мы всегда говорили о нашей приверженности диалогу и сегодня во время всех встреч здесь, в международных структурах, мы подчеркивали, что это является неотъемлемым принципом нашей внешней политики».

Дарен Тангу, директор Всемирной организации интеллектуальной собственности: «В Беларуси развит сектор производства. Он включает такие предприятия, как "Белкоммунмаш", которое производит электрический транспорт, "Атлант", который занимает лидирующие позиции в экспорте холодильников и морозильников, и многие другие. Присоединение к Соглашению – это новые возможности. И, в первую очередь, это доступ белорусских производителей на зарубежные рынки и наоборот – иностранных на белорусский».

Также сегодня состоялось несколько двусторонних встреч. С главой Всемирной организации здравоохранения Владимир Макей обсудил методы борьбы с пандемией. И здесь отметили, что важно работать сообща. Состоялись переговоры с верховным комиссаром ООН по правам человека. Впереди визит в Международный комитет Красного креста. Владимир Макей прибыл в Женеву на два дня для участия в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН.

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