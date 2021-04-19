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Макей передал ВОИС инструмент о присоединении к Гаагскому соглашению о международной регистрации промобразцов
Источник материала: ОНТ
Главная его цель – улучшение бизнес-климата, содействие коммерциализации инновационных продуктов, а также повышение привлекательности страны для иностранных инвесторов. Это очередной инструмент для продвижения бизнеса. Ранее Беларусь присоединилась к Женевскому акту. 65 государств – участники этого документа, в том числе на пространстве СНГ – Россия, Армения, Азербайджан, Кыргызстан. Белорусской стороне теперь будет проще получить патенты и защиту промышленных образцов на территории всех стран-участниц Женевского акта.
Также сегодня состоялось несколько двусторонних встреч. С главой Всемирной организации здравоохранения Владимир Макей обсудил методы борьбы с пандемией. И здесь отметили, что важно работать сообща. Состоялись переговоры с верховным комиссаром ООН по правам человека. Впереди визит в Международный комитет Красного креста. Владимир Макей прибыл в Женеву на два дня для участия в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН.
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Макей передал ВОИС инструмент о присоединении к Гаагскому соглашению о международной регистрации промобразцов
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