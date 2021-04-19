Белорус нарушил запрет на лов рыбы. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

Житель Лунинецкого района проигнорировал запрет на лов рыбы и теперь будет отвечать по уголовной статье. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА.

Запрет на лов любой рыбы действует в Брестской области с 20 марта по 18 мая. Сообщается, что 52-летний мужчина, житель Лунинецкого района, вопреки запретам рыбачил неподалеку от деревни Запросье.

Его улов – 16 особей рыбы разных пород, среди которых были жерех, щука, карась, окунь, плотва, синец. Таким образом он нанес ущерб окружающей среде на сумму более 2,9 тыс. белорусских рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, мужчину задержали.

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