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Путин и Байден обсуждали информацию о готовившемся покушении на Лукашенко

19.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путин и Байден обсуждали информацию о готовившемся покушении на Лукашенко

Спецоперация Комитета госбезопасности Беларуси по предотвращению государственного переворота вызвала огромный резонанс в экспертном сообществе. Вооруженный сценарий с убийствами Президента, его семьи, детей и должностных лиц высокого уровня эксперты называют невыполнимой миссией, а расчет на то, что от Беларуси отвернутся ее союзники, – просчётом.

Кирилл Коктыш, доцент Московского государственного института международных отношений (Россия): «Если сравнивали с Египтом, имели в виду Бонасера и тот переворот, который произошел. Понятно, что в качестве одного из прецедентов он вполне мог использоваться в случае, если бы нашли лояльных исполнителей в армии. Другой вопрос, что сама попытка является изначальной безнадежной, потому что силовые структуры за последний год спаялись с властью. Единственная страна в регионе достаточно стабильная и являющаяся островом устойчивости – это, конечно, Беларусь. И предполагать, что этот остров будет забыт, в том числе что в России предвыборный год. Попытки дестабилизировать ситуацию в России уже начались – и дестабилизировать ситуацию через Беларусь – это было бы логично».

КГБ Беларуси действовал вместе с российскими коллегами. Операция по ликвидации мятежников шла несколько месяцев. 

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси: «В марте этого года нами была получена информация о планируемом прибытии Зенковича в Москву. В соответствии с имеющимися соглашениями руководство КГБ связалось с руководством российских партнеров и запросило возможность прибытия нашей оперативной группы в Москву. По прибытии в Москву мы ввели наших российских партнеров в курс дела, спланировали и реализовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на совместное документирование и задержание участников заговора». 

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. В группе – граждане Беларуси, а также иностранцы, живущие в Литве, Украине и за океаном. Участники чётко разделили роли. Политолог Александр Федута отвечал за распределение полномочий в случае свержения власти. Для реализации проекта из-за рубежа шло финансирование – деньги передавали через тайники. Организатором мятежа был Юрий Зенкович, который много лет живёт в США.

След по подготовке госпереворота ведет к спецслужбам этой страны. Российская сторона выразила обеспокоенность такими деструктивными планами. 

«Президент России Владимир Путин по телефону напрямую спросил у Джо Байдена о причастности американских спецслужб к готовившимся преступлениям и не получил вразумительного ответа», – сообщили в пресс-службе Кремля.

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Спецоперация Комитета госбезопасности Беларуси по предотвращению государственного переворота вызвала огромный резонанс в экспертном сообществе. Вооруженный...
 
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