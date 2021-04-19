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Путин и Байден обсуждали информацию о готовившемся покушении на Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Спецоперация Комитета госбезопасности Беларуси по предотвращению государственного переворота вызвала огромный резонанс в экспертном сообществе. Вооруженный сценарий с убийствами Президента, его семьи, детей и должностных лиц высокого уровня эксперты называют невыполнимой миссией, а расчет на то, что от Беларуси отвернутся ее союзники, – просчётом.
КГБ Беларуси действовал вместе с российскими коллегами. Операция по ликвидации мятежников шла несколько месяцев.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. В группе – граждане Беларуси, а также иностранцы, живущие в Литве, Украине и за океаном. Участники чётко разделили роли. Политолог Александр Федута отвечал за распределение полномочий в случае свержения власти. Для реализации проекта из-за рубежа шло финансирование – деньги передавали через тайники. Организатором мятежа был Юрий Зенкович, который много лет живёт в США.
След по подготовке госпереворота ведет к спецслужбам этой страны. Российская сторона выразила обеспокоенность такими деструктивными планами.
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Спецоперация Комитета госбезопасности Беларуси по предотвращению государственного переворота вызвала огромный резонанс в экспертном сообществе. Вооруженный...
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