Затянуло ногу в агрегат. Рабочий ремонтировал кормовой измельчитель и получил травму

Источник материала: ОНТ

Во время починки кормового измельчителя работник одного из предприятий в Волковысском районе получил травму вечером 16 апреля. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, во время работы ногу мужчины затянуло внутрь агрегата. Потерявшего сознание 32-летнего рабочего доставили в больницу.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Следователи осмотрели место происшествия, опрошены очевидцы, для изучения была изъята необходимая информация и записи видеокамер.

Фото: СК

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