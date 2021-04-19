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Затянуло ногу в агрегат. Рабочий ремонтировал кормовой измельчитель и получил травму

19.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Затянуло ногу в агрегат. Рабочий ремонтировал кормовой измельчитель и получил травму

Во время починки кормового измельчителя работник одного из предприятий в Волковысском районе получил травму вечером 16 апреля. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, во время работы ногу мужчины затянуло внутрь агрегата. Потерявшего сознание 32-летнего рабочего доставили в больницу.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Следователи осмотрели место происшествия, опрошены очевидцы, для изучения была изъята необходимая информация и записи видеокамер.

Фото: СК

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Во время починки кормового измельчителя работник одного из предприятий в Волковысском районе получил травму вечером 16 апреля. Об этом сообщили в Следственном...
 
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