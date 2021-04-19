|
Затянуло ногу в агрегат. Рабочий ремонтировал кормовой измельчитель и получил травму
Источник материала: ОНТ
Во время починки кормового измельчителя работник одного из предприятий в Волковысском районе получил травму вечером 16 апреля. Об этом
По данным ведомства, во время работы ногу мужчины затянуло внутрь агрегата. Потерявшего сознание 32-летнего рабочего доставили в больницу.
Выясняются обстоятельства произошедшего. Следователи осмотрели место происшествия, опрошены очевидцы, для изучения была изъята необходимая информация и записи видеокамер.
Фото: СК
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время починки кормового измельчителя работник одного из предприятий в Волковысском районе получил травму вечером 16 апреля. Об этом сообщили в Следственном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)